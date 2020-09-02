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428 тысяч детей пошли в первый класс

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1 сентября за парты сели 4,2 млн учеников в Украине. Из них 428 тыс. пошли в первый класс. В стране изменили формат образовательного процесса. Это должно обезопасить школьников и учителей от заражения коронавирусом.

8:45, вторник, столичная ул. Патриарха Мстислава Скрипника. Здесь расположена школа №7. Она одна из старейших в Киеве, была возведена в 1912 году. Чувствуется запах женских духов и антисептика. На крыльце старшеклассник с напарницей повторяют слова, проверяют микрофоны. Они будут вести праздник. На стене у входа висит мемориальная доска с портретом Максима Рыльского, который здесь преподавал.

К ведущим подходят директор и завуч. Два десятка 11-классников становятся буквой "П" перед школой. Учитель начальных классов расставляет первоклассников на начерченные на тротуаре крестики. Много детей в вышиванках, с цветами. Один - с травмированной рукой на повязке.

- Да не волнуйся ты, мы с мамой здесь. Постой, потом самый большой "киндер" купим, — мужчина с многодневной небритостью успокаивает 6-летнего сына в очках, поднимает их, вытирает ребенку слезы. Становится ближе к парню. Несколько раз смотрит на часы фитнес-браслета.

Четверо первоклассников рассказывают стихи. Некоторые — о коронавирусе. Высокая женщина в белой юбке и розовой блузке посевает первоклассников пшеницей. Несколько горстей бросает и на родителей.

- Делаю это впервые. Посевание - на знание и успех. Такова традиция школы, - говорит мать первоклассницы 40-летняя Ирина Короленко. - Наш первый ребенок идет в школу. Дали дочке бутылочку с антисептиком, два пакета с застежкой — для новых и для использованных масок. Хотя дети и не должны их носить. Санитарными средствами обеспечивает школа, родители ничего не покупали. Говорят, могут перевести на дистанционное. Поэтому мы дома поставили парту, купили компьютер. Уже занимались в карантин по интернету через интернет-платформу для столичных детских садов.

Линейка заканчивается звонком. Учительница ведет первоклассников в помещение. Родители остаются на улице. К площадке перед школой снова сходятся 11-классники. На крестики становятся другие первоклассники — с надувными шариками.

— У нас три первых класса, поэтому проводим три линейки, чтобы избежать скопления людей, — говорит директор Галина Федюнина. Заходим в школу.

При входе измеряют температуру. На скамейке стоит контейнер с одноразовыми масками, антисептик, ниже — новый мусорник для использованных масок.

- Он с педалью, чтобы ученики не касались руками. Маски нам выделяет управление образования, часть осталась после проведения ВНО, — говорит Галина Васильевна. На полу и стенах по коридору наклеены разноцветные стрелки. - Зеленые ведут в начальную школу, красные — в старшую, синие — к отдельному входу. Их будет три. Младшие ученики не будут пересекаться со старшеклассниками.

Из коридора можно зайти в изолятор. Имеет смежные двери с медпунктом. На нескольких стенах трещины.

- Здесь работники нескольких научно-исследовательских институтов установили маячки. Чтобы контролировать состояние помещения. Оно имеет почтенный возраст, - говорит директор. - Каждый ученик школы будет сидеть один за партой. Ежедневно парты, стулья и помещения будут дезинфицировать.

В учебно-воспитательный комплекс "Арника" во Львове родители приводят дошкольников в детский сад и учеников 1-4 классов — в школу. Взрослые и школьники — в масках. Самые маленькие - без них.

- Поздравляю, сыночек, теперь ты — школьник, — женщина в вышиванке целует парня в щеку. Отпускает во двор, сама остается за воротами. За ленту пропускают только детей, по одному. Учителя стоят по одну сторону возле школы, родители — по другую.

— До последнего не знали, пойдем ли в школу, — рассказывает 52-летняя Светлана Мироновна, привела внука в первый класс. — Все проходит без торжественных мероприятий. Даже учительнице цветы не покупали, потому что не знали, можно ли что-то приносить. Дома небольшой праздник организуем.

Начинает накрапать дождь. Родители ждут, чтобы забрать детей после урока.

В Полтаве около 8:00 родители становятся у ворот Полтавской гимназии "Здоровье". Дети с букетами и рюкзаками сходятся к табличкам с названием классов, которые держат учителя.

- Пятый "В"! Внимание! Идем в школу! - темноволосая учительница идет к внутреннему школьному двору. На двери табличка "Вход II". Как заходят дети, контролирует директор Вера Поддубная, 69 лет.

- Разные классы приходят на разное время. Будет праздник для первых и 11-х классов в спортзале, потом — во дворе. Дальше уроки, посвященные здоровому образу жизни, — говорит она.

По орожке с двумя сыновьями в белых рубашках быстро проходит Елена Никитюк, 51 год. Идут к двери в цокольном этаже. На входе женщина меряет температуру ребятам и матери.

- Родителям нельзя в школу! Мама, выходите, — охранник останавливает Лену.

— Не забудь, 20-й кабинет, — говорит она сыну. - Дети перешли из другой школы, потому что к этой ближе. К гигиене приучены, маски носить умеют, потому что отец врач.

Во двор сходятся семьи с первоклашками. Их в школу запускают с главного входа и позже, когда остальные дети уже зашли.

— Не хотим дистанционное обучение, лучше в школу, — говорит 34-летняя Ирина Шаблий, с мужем привели в первый класс дочь Марию.

В школе №17 в центре Черкасс в актовый зал на торжественные мероприятия пускают только первоклашек и 11-классников. Остальные идут на уроки.

Из открытых окон зала слышно пение.

- О, там уже кто-то есть, думала, мы первые? - восклицает блондинка из группы родителей.

Слева стоят супруги 33-летняя Елена и 41-летний Руслан. Обнимают сына-первоклассника Михаила, что-то шепчут ему.

— Время диктует свои условия, — говорит Елена, брюнетка невысокого роста. — Может, и лучше, что малым не придется на линейке томиться. Сын волнуется и не очень хочет в школу, хоть и ходил на подготовительные занятия.

- На все соглашусь, лишь бы не дистанционно, — присоединяется Руслан, он в очках и с густой бородой. - Это не для первоклашек. Старшие дети знают, что и как делать. Им дали задание, они выполнили, учитель проверил. Есть самоконтроль, дисциплина. А малым надо больше внимания.

В населенных пунктах, входящих в красную эпидемическую зону, линейки не проводили.

В Ивано-Франковске продлили каникулы до 11 сентября. В Черновцах и городе Измаил Одесской области обучение объявили дистанционным. Не было торжественных мероприятий в Костопольском и Радивиловском районах Ривненской области.

В школах должны обустроить изоляторы для больных

В августе Министерство здравоохранения разработало ряд требований для школ.

В помещение запретили заходить родителям. Учителя и старшеклассники должны быть в масках. На входе измеряют температуру. Если она выше 37,2°C, внутрь пускать не будут. Все должны продезинфицировать руки. Туалеты должны быть оборудованы бутылками с жидким мылом и бумажными полотенцами.

На полу нужно обустроить разметку с указанием направлений движения.

Ежедневно после занятий персонал должен дезинфицировать парты, стулья, дверные ручки, лестничные перила.

Перед занятиями учителя будут опрашивать учеников о самочувствии. В случае выявления симптомов болезни ребенка изолируют и уведомят родителей. В случае подтверждения Covid-19 у школьника весь класс уйдет на карантин. Руководство заведения должно оборудовать помещение под изолятор.

Столы в столовой ставят на расстоянии 1,5 м. За каждым может сидеть не более четырех человек.

Министерство образования и науки рекомендует проводить все занятия для класса в одном кабинете. По возможности, организовывать их под открытым небом.

Ольга МНИШЕНКО

Автор: Юлия ЛИПИЧ, Владимир МУКАН, Анна ОРЕЛ, Ольга СТЕНЬКО
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Дата
03
сентября

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