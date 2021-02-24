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четверг, 25 февраля 2021 06:10

35 тысяч смертей связывают с коронавирусом

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В прошлом году в Украине умерли 616 835 человек. Больше всего за последние пять лет, сообщает Государственная служба статистики. 35 тыс. смертей связывают с коронавирусом. Официально от инфекции зарегистрировали 18,7 тыс. умерших.

- Смерти не от вируса все равно связаны с эпидемией. Отложенные операции, несвоевременная помощь, стрессы, бедность - все сказывается, - говорит 53-летняя Ирина Курило, заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии.

- До мая смертность была меньше, чем в предыдущий год. Далее помесячно возрастала. За сентябрь-декабрь не стало по сравнению с таким же периодом 2019 года, на 52 тысячи больше. Самыми сложными оказались ноябрь и декабрь.

С осени наблюдается падение рождаемости. В этом году она тоже будет ниже. Если пандемия пойдет на убыль и ситуация будет выравниваться, вероятно, будем иметь прирост населения. Люди откладывают до лучших времен рождение детей.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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