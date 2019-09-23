12-летняя родила сына

Ночью 14 сентября в Ровно 12-летняя девочка родила сына. Мальчик, 47 см роста, весит 3160 г.

- "Скорую" вызвали на городскую свалку, - говорит 61-летняя Виктория Еникеева, главный врач областного перинатального центра. - Оказывается, эта 12-летняя роженица с 26-летней матерью уже третий год там живут, сортируют мусор. В 02:10 пациентку привезли к нам. Через 5 часов она родила естественным путем.

Роженица - ромка. Родом из Нового Села Виноградовского района Закарпатской области.

- Украинский не понимает, - продолжает. - Но за ночь врачи смогли с ней объясниться. Ребенка грудью кормить не может, потому что младенец имеет недостаток. Молоко сцеживает. За шесть с половиной лет работы центра такая роженица у нас впервые.

Полицейские разыскивают отца мальчика. Ему грозит до восьми лет тюрьмы за сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.