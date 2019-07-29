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1031-летие крещения Руси отметили шествием и молебном

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Около 8:30 на площади перед Софийским собором столицы многолюдно. На торжества 1031-летия крещения Киевской Руси 28 июля собираются почти 15 тыс. человек. Православная церковь Украины проводит свой первый крестный ход.

Первые прихожане приехали задолго до начала службы.

- Мы выехали автобусом вчера в семь вечера из Пятихатского района Днепропетровской области. В Киеве были в восемь утра. Нас со священником - 18 человек. Взяли даже моего 8-летнего внука. Он сам этого пожелал, а мы не смогли отказать. Это мой первый ход, хочу духовно обогатиться, - говорит учительница биологии Валентина Зеленая, 47 лет.

Перед входом в собор люди создают коридор и ждут появления митрополита ПЦУ Епифания. Около девяти во главе с ним приглашенные священники проходят мимо прихожан во внутренний двор Софии. Литургию служат перед собором. Это место огородили заранее. Вокруг собора установили экраны, на которые транслируют службу.

- Пятый год подряд посещаю такую литургию, - говорит киевлянка 40-летняя Любовь Матюшенко. Женщина одета в вышитое платье, подпоясанное кромкой, на шее ожерелье из красных кораллов, через плечо - вышитая сумка. Голову покрывает белый льняной платок. - Слава Богу, в этом году дали разрешение на проведение здесь литургии. Ведь это музей и наследие. Это святыня, которая старше, пожалуй, всех святынь в Киеве. Приятно, что впервые Православная церковь, которую наконец признали, идет крестным ходом именно отсюда.

Чтобы попасть на территорию заповедника, необходимо пройти металлодетекторы.

Образуется очередь. Люди пытаются увидеть реликвии, которые привезли к празднику - мощи Андрея Первозванного, часть Древа Животворящего, на котором, согласно вероучению, был распят Иисус Христос, и святую воду из Босфора.

- Мы с Блаженнейшим Епифанием встретили мощи на площади у Михайловского собора, а затем отслужили молебен, - говорит капеллан отец Тарас. В руке держит рацию, из которой раздаются сообщения. - Я еще член оргкомитета. Буду заниматься формированием колонны во время хода. Священники будут идти первыми, а за ними - люди. Я обеспечиваю порядок на территории Софии Киевской.

Юрий Дымко, 52 года, приезжает на литургию из Фастова Киевской области 10-й год подряд. Он единственный, кто взял с собой красно-черный флаг ОУН.

- Это знамя борьбы. Теперь Украина как никогда нуждается в защите от российского врага. Только бандеровцы смогут дать отпор этому нашествию, которое наступает. Думаю, через год-два у нас будет общий ход. Уверен, что Святослав (предстоятель Украинской греко-католической церкви. - ГПУ) и Епифаний найдут общий язык ради интересов украинского народа. Ведь они оба большие патриоты, у нас появится одна общая церковь.

Около 10:30 под аплодисменты и возгласы "Порошенко - наш президент!" люди встречают пятого президента Украины. Его пропускают за ограждение, где проходит литургия.

Под стенами собора стоят несколько священников. Исповедуют и причащают желающих.

- Все провели в три руки. Было спокойно, без криков, без шума, ну очень красиво. Я утром ходила на исповедь, а кто этого не делал, то ему причастие не дается. Я стояла с самого начала, поэтому одной из первых причастилась, - говорит 58-летняя Корнелия Михлак. Приехала с семьей из Кременца Тернопольской области. - Добирались всю ночь, чтобы увидеть это действо. Мы довольны.

Под аплодисменты митрополит Епифаний дает слово Петру Порошенко.

- Большой праздник сегодня. Украина впервые празднует день Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром, имея свою Православную церковь Украины, - говорит Епифаний. - Все мы молимся за Украину, и Господь услышит наши молитвы. Мы все молимся за украинский народ, и Господь услышит наши молитвы. И мы все молимся за Православную церковь Украины. Господь точно услышит и уже услышал наши молитвы. Все будет хорошо. Я каждого благодарю за ту молитву, которой десятки тысяч украинцев здесь, на святой Софии, на этой площади молились в декабре 2018-го. Я благодарю за молитвы 6 января, когда мы с его Блаженством были в Константинополе. Его Святейшество дал Православной церкви Украины томос. И наконец наша Православная церковь стала равной среди равных во всем мировом православии.

Колонной по четыре в 11:30 от Софийского собора отправляются священники. Замыкают колонну митрополит Епифаний и Петр Порошенко. Люди, которые идут вдоль колонны, выкрикивают: "Слава Православной церкви Украины!" и "Здоровья патриарху Варфоломею!"

За порядком следят почти две тысячи патрульных, полиция диалога и военнослужащие Национальной гвардии.

- Сегодня не было никаких конфликтов, все прошло мирно, - говорит старший лейтенант полиции диалога Дарья Романова.

Через 20 мин. колонна от Софийского собора через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, ул. Трехсвятительскую прибывает в парк Владимирская горка. Под памятником князю Владимиру служат молебен.

- Все удалось лучше, чем ожидали. Я так счастлив, ведь только посмотрите, сколько народу пришло, сколько приехало владык и священников, даже из-за границы. Считаю, что это успех, - говорит отец Иван из Винницкой епархии.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в тот же день провел крестный ход вокруг Владимирского собора. На нем присутствовали несколько сотен верующих.

Днем ранее праздновали день крещения прихожане Российской церкви в Украине. Прошли маршем от памятника Владимиру до Киево-Печерской лавры.

Автор: Соломия ЦУРА
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Дата
30
июля

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