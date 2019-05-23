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пятница, 24 мая 2019 06:30

Встреча с Джоковичем

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Молюсь, смотря на римское небо. Прошу Бога, чтобы в конце концов оттуда перестали падать капли. Потому что имею билет на матч своего любимца, теннисиста Новака Джоковича, но его постоянно переносят. Весь день 15 мая идет мелкий дождь.

В девять вечера становится понятно, что игр не будет. Обиженный на весь мир, утешаюсь выражением: все, что ни делается - к лучшему. И впоследствии убеждаюсь, что это правда.

Потому что через некоторое время Джокович выходит из помещения. Отзывается на мой крик, замечая футболку со своим изображением, подходит и благодарит за поддержку. Счастью нет предела.

Но Джокович был главным объектом охоты фанатов. В Рим впервые за три года на грунтовый турнир приехал швейцарец Роджер Федерер - лучший и самый популярный теннисист современности. Из-за участия Федерера в турнире организаторы подняли цены на билеты вдвое, с 100 до 200 евро - до 6000 гривен. Но все равно 10-тысячный центральный корт Олимпийского стадиона Рима заполнен на его матчах.

Федерер не такой внимательный к своим фанатам. Они просят теннисиста фото и автограф, но швейцарец только машет рукой и делает попытку "на отстань" дотянуться до нескольких протянутых рук. На турнире Роджер ведет себя нервно, апеллирует к судье, едва выигрывает матч третьего круга и отказывается от участия в четвертьфинале. Зато Джокович показывает характер, сумев дойти до финального матча. И только там проигрывает главному фавориту грунта - испанцу Рафаэлю Надалю.

Возможно, 9 июня они встретятся снова. Только на этот раз статус матча будет выше - финал открытого чемпионата Франции, главного грунтового турнира сезона относится к категории "Большого шлема".

Очень хочется, чтобы Джокович его выиграл.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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