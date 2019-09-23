Две лучшие на сегодняшний день украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на один из последних в этом году турниров. Он пройдет в Москве. Как оценивать это решение, учитывая то, что особых турнирных и финансовых достижений это выступление спортсменкам не принесет? Разве что организаторы московских соревнований дополнительно поощрят их материально, что не запрещено и повсеместно практикуется ради повышения престижа того или иного теннисного турнира.

Как по мне, это довольно плохой сигнал. В последнее время ведущие теннисисты мира почти не ездят на турниры в Россию. Достаточно посмотреть список мужского турнира в Санкт-Петербурге, завершившийся в воскресенье. Кроме россиян, лишь второстепенные игроки из стран — "друзей Кремля". Италия, Венгрия, Беларусь, Казахстан. И вот к этому списку через месяц добавятся две украинки, за которых мы так болеем.

Почему так? Начнем с того, что сами спортсменки, во-первых, родом из Одессы. Там и близко не пахнет украинским патриотизмом. Во-вторых, своими успехами обязаны кому угодно, только не родной стране. В-третьих, уже много лет живут за пределами Украины — Элина в Лондоне, Даяна в Будапеште. В-четвертых, компания лучших теннисистов и теннисисток планеты, которые весь год путешествуют вместе по миру с турнира на турнир — насквозь интернациональная и живет по своим внутренним правилам. Среди них патриотизм — далеко не приоритет. Но есть менеджеры, которые планируют выступления спортсменов, практически решая за них где играть, а где нет.

Очевидно, менеджеры украинских девушек считают, что теперь уже можно, а может, и надо ехать в Москву. И возразить им в свете нынешней политики нашего президента нечем. Я лично ни за какие деньги не поехал бы теперь в Москву. Но я не теннисист-профессионал. И туда меня как-то никто не приглашает.