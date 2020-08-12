"Ювентусу" нужно избавиться от зависимости от Роналду

"Ювентус" проиграл "Лиону" в Лиге чемпионов и сменил тренера - команду возглавил 41-летний Андреа Пирло. Великий футболист, не имеющий опыта тренерской работы.

В пользу клуба не уходит напряжение. "Ювентус" уже не один год декларирует желание выиграть Лигу чемпионов. Давление исходит от руководства клуба, которое имеет амбиции. Это чувствуется на действиях игроков и работе тренеров.

Если команда не зажата, она может давать результат. В случае с "Юве" картина противоположная. Игроки боятся допустить ошибок и думают только о получении титула. Нельзя настолько серьезно фокусироваться на цели. Это все может иметь негативные последствия.

Предыдущий тренер Маурицио Сарре шаг за шагом находил гармонию в команде между Криштиану Роналду и другими игроками. Но все пришло к тому, что забивает один португалец. Это плохо для игры команды. Все остальные футболисты ищут решение только в Роналду, а сами не проявляют инициативу. Каким бы сильным индивидуально ни был португалец, но его можно закрыть. В случае нейтрализации Роналду "Ювентус" просто не знает, что делать на поле.

Проблема Сарре в том, что нельзя быть очень интеллигентным, когда вокруг тебя все заточены на результат. В этой ситуации приглашение Андреа Пирло выглядит странным. Решение приняли быстро. Еще эмоции от вылета из Лиги чемпионов не улеглись, а "Ювентус" уже получил нового тренера. У клуба было время на размышления и возможность выбрать следующего тренера. Не понимаю, почему от нее отказались.

Из легендарных игроков часто выходят сильные тренеры - Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола, Франц Беккенбавер. Возможно, Пирло будет таким. Но есть и противоположные случаи. Например, в киевском "Динамо" немало легендарных игроков провалились на тренерском мостике. Пирло имеет достаточный интеллект, чтобы понимать игру, но насколько он сможет донести свое видение игрокам и управлять ими?

Не стал бы все валить в матче "Манчестер Сити" - "Реал" на защитника испанского клуба Рафаэля Варана, который допустил две ошибки.

Если бы не он, то это сделал бы кто-то другой. "Сити" выглядел более сбалансированным, игроки находятся в лучшей игровой форме. Конечно, "Реалу" не хватало Серхио Рамоса. Но команда Гвардиолы нашла бы и под него противодействие. По игре у них был запас. Поэтому проход англичан справедлив.

Я давно не видел более скучной "Барселоны".

Скорее тренерская проблема в "Наполи", которому Дженнаро Гаттузо много дать не может, помогла испанцам пройти дальше. На таком фоне "Барса" выглядела сильной, но не показала высокого качества игры. Не оставляет впечатление, что команда находится в кризисе. В Лиге чемпионов еще как-то держится, но впереди "Бавария".

Она удивляет. Тренера Ханси Флика я особо не знал. Сейчас у команды сыгранный состав, гармония, стабильность, ощущение силы, создают постоянное давление на соперника. Не дают оппоненту распрямиться, постоянно его зажимают. Здесь важно, насколько им хватит гибкости. Особенно на уровне команд, которые смогут отобрать у нее мяч.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Повторные матчи

"Ювентус", Турин, Италия - "Лион", Франция - 2:1 (первый матч - 0:1); "Бавария", Мюнхен, Германия - "Челси", Лондон, Англия - 4:1 (3:0) "Барселона", Испания - "Наполи", Неаполь, Италия - 3:1 (1:1); "Манчестер Сити" - "Реал", Мадрид, Испания - 2:1 (2:1)

1/4 финала

"Аталанта", Бергамо, Италия - "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция - матч состоялся вчера вечером

13 августа, четверг

22.00, здесь и далее время - киевское. "Атлетико" Мадрид, Испания - "Лейпциг", Германия ТВ: "Футбол 2"

14 августа, пятница

"Бавария" - "Барселона" ТВ: "Футбол 1". Текстовая трансляция: gazeta.ua

15 августа, суббота

"Манчестер Сити" - "Лион" ТВ: "Футбол 2"