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вторник, 23 июля 2019 00:55

"Ювентус" купил перспективного игрока европейского футбола

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Итальянский "Ювентус" подписал контракт на пять сезонов с защитником сборной Нидерландов и нидерландского "Аякса" Маттейсом Де Лигтом. Сумма трансфера 19-летнего защитника составила 75 млн евро – 2,25 млрд грн. Она может вырасти еще на 10 млн, если игра Де Лигта будет успешной. Игрок будет получать 7,5 млн евро зарплаты в сезон. Большую сумму за защитника в истории футбола заплатил только "Ливерпуль", который в конце 2017-го выложил за Вирджила ван Дейка 85 млн евро. Теперь суммарная стоимость двух центральных защитников сборной Нидерландов составляет 160 млн.

В прошлом сезоне "Аякс" стал открытием в Лиге чемпионов. Команда Эрика тен Хага выиграла свой чемпионат, в Лиге чемпионов в квалификации прошла киевское "Динамо", а в основном турнире дошла до полуфинала, где только на последних минутах проиграла будущему финалисту "Тоттенхэма". А до этого в плей-офф были выбиты "Реал" и "Ювентус".

Школа "Аякса" славится своими талантами. Фрэнки де Йонг зимой подписал контракт с "Барселоной", но доиграл сезон в Амстердаме. Судьба Де Лигта решалась дольше. Казалось, что "Барселона" сможет также подписать его. Но переход лидера сборной Франции и "Атлетико" Гризманна за 120 млн евро не позволил каталонцам осуществить еще один звездный трансфер. "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ также претендовали на 19-летнего защитника, но манкунианцы выбрали более опытного Гарри Магваера из "Лестера". ПСЖ решил обойтись собственным резервом. Спор выиграл "Ювентус".

Туринцы в этом сезоне проводят перестройку командной игры. "Ювентус" возглавил Маурицио Сарре. Легендарная тройка защитников "Юве" - Кьеллини, Бонуччи и Барцальи - откровенно возрастная. Последний даже успел завершить карьеру в 38. Бонуччи - 32, а Кьеллини - 35. В такой ситуации стоит задуматься над новым центральным защитником, который придаст скорости обороне.

В Италии игра в защите - искусство. Ни в одном европейском чемпионате не умеют так качественно строить оборону. Для Де Лигта игра рядом с такими опытными и именитыми игроками, как Бонуччи и Кьеллини, должна обогатить дополнительным опытом.

Криштиану Роналду является кумиром для Де Лигта. Португалец публично высказывался за то, чтобы Де Лигт перешел именно в "Ювентус". Когда тебя зовет кумир - от таких предложений не отказываются.

Маттейс Де Лигт - игрок, который проявил себя во взрослом футболе очень рано.

Еще в начале 2017 года он играл в юношеской Лиге чемпионов против сверстников из "Динамо", а уже через два года стал капитаном "Аякса" и был в шаге от финала Лиги чемпионов. В этом году дебютировал за сборную, став самым молодым игроком в истории Нидерландов.

Де Лигт имеет все, чтобы стать успешным защитником. Прежде всего у него все хорошо с психологией и нервами. Играет, несмотря на звездность соперника и место проведения матча. Кроме того, прекрасно работает с мячом, умеет начинать атаки, действовать под прессингом. Нет никаких проблем с игрой на втором этаже как на собственной штрафной площадке, так и у ворот соперника. Поэтому тому же "Ювентусу" в четвертьфинале Лиги чемпионов решающий гол Маттейс забил головой после углового. Еще одной важной чертой 19-летнего защитника является футбольный интеллект. Умение читать игру, действовать на опережение особенно ценится.

"Ювентус" выиграл борьбу за одного из самых больших талантов европейского футбола, который уже сейчас может помочь на проблемных позициях и стать ключевым игроком в построениях нового тренера Сарре. Кроме того, "Юве" выгодно вложил деньги. Цена на Де Лигта будет расти.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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