Усик травмировал руку и вернется на ринг в сентябре

Дебютный бой в супертяжелом весе 32-летнего Александра Усика перенесли. Причина - травма бицепса. 25 мая в американском Оксон-Хилле украинец должен был встретиться с Карлосом Такамом, 38 лет, Франция.

- Врач сказал ему месяц ничего не делать рукой. Затем, вероятно, уйдет месяц или два на восстановление. Надеюсь, Александр вернется на ринг где-то в сентябре, - говорит менеджер боксера Эгис Климас.

Соперником украинца может быть как Карлос Такам, так и другой. В частности, называют американца Майкла Хантера. В апреле 2017-го Усик победил его по решению судей в рамках второй защиты титула Всемирной боксерской организации.

Если дебют в супертяжелом весе окажется успешным, уже в декабре Александр может побороться за три чемпионских титула с британцем Энтони Джошуа. Об этом заявил британский функционер Эдди Гирн. Он является промоутером Джошуа и сопромоутером Усика.