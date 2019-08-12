Украинец стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду

13-летний Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду. Турнир состоялся в Киеве 5-11 августа.

Уроженец Луганска победил в соревнованиях на 10-метровой вышке. Превзошел рекорд британца Тома Дэйли. Середе 13 лет и семь месяцев. Дэйли получил "золото" в 2008 году и был на три месяца старше.

Семья Алексея Середы живет в Николаеве.

- Я иногда говорю Леше: у тебя нет детства. Но он никогда не жалуется: "Мам, все хорошо". Начал заниматься прыжками в местном спорткомплексе "Водолей". Потом его с тренером забрали в Киев. Мы так долго шли к этой победе, что сейчас у меня не осталось никаких чувств, кроме огромного облегчения, - говорит мать Елена Середа.

После объявления результатов Алексей погрузил медаль в бассейн. Сказал: "Я очень рад. Хочу отдохнуть". А главный тренер Сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачова добавила: "И суши".

Середа занимается спортом почти 10 лет. Тогда их с сестрой Марией родители привели в бассейн. Алексей оказался способным к прыжкам. Ежедневно тренируется не меньше шести часов. Последние четыре года - в Киеве.

- Чтобы достичь цели, нужно постоянно работать. Я хочу выиграть Олимпиаду, - говорит парень.

Летние Олимпийские игры пройдут летом 2020 года в Токио, Япония.

В общем зачете чемпионата Европы украинские спортсмены заняли второе место с семью медалями: тремя золотыми, тремя серебряными и одной бронзой. На первом месте в командном зачете - Россия, на третьем - Германия.