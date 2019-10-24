Украина потеряла один титул чемпиона мира по боксу

В октябре украинские боксеры Сергей Деревянченко и Александр Гвоздик проиграли чемпионские поединки. Александр Усик с победы начал выступление в супертяжелом весе. У Украины есть два действующих чемпиона мира - Василий Ломаченко и Артем Далакян. Ломаченко владеет тремя из четырех титулов по основным версиям, Далакян — одним.

5 октября 33-летний Сергей Деревянченко в Нью-Йорке, США, не воспользовался второй попыткой стать чемпионом мира.

В прошлом году он проиграл бой за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) американцу Даниэлю Джейкобсу разделенным решением судей. На этот раз украинец также в ближнем бою за этот же вакантный титул уступил Геннадию Головкину из Казахстана. Судьи отдали победу единогласным решением — 115:112 дважды и 114:113 — бывшему лучшему боксеру мира независимо от весовой категории. Большинство специалистов не согласилась с таким вердиктом — Деревянченко на самом деле выглядел убедительнее и минимум на ничью наработал. Оба соперника и их команды заявили о готовности к матчу-реваншу. Он был бы логичен ввиду характера поединка. Но маловероятно, что произойдет безотлагательно. Приоритет для Головкина - наиболее финансово выгодный третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Деревянченко же остается в элите среднего веса и через бой-два снова может получить чемпионский шанс.

12 октября Александр Усик, 32 года, успешно дебютировал в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе на турнире в Чикаго, США, победил при полном преимуществе американца Чазза Уизерспуна. Тот сдался в перерыве между седьмым и восьмым раундами. Украинец — обязательный претендент на титул Всемирной боксерской организации. 7 декабря могут определить его следующего соперника. В этот день в матче-реванше через три титула встретятся американец Энди Руиз и британец Энтони Джошуа.

18 октября в Филадельфии, США, 32-летний Александр Гвоздик потерял титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.

Харьковчанин проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде в объединительном поединке обладателю титула IBF россиянину Артуру Бетербиеву. Пока украинец был свежий, имел небольшое преимущество. Во второй половине боя начал подседать физически, меньше двигаться и этим воспользовался соперник. В девятом раунде он надломил волю Гвоздика, а в 10‑м после трех нокдаунов судья остановил бой. Неизвестно, каким выйдет из этого поражения Александр. Ему следует провести несколько восстановительных боев, чтобы вернуть уверенность в своих силах.