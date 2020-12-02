УЕФА ударил только по Шевченко

25 ноября европейский футбольный союз (УЕФА) засчитал сборной Украины техническое поражение в выездном матче против Швейцарии в Лиге наций - 0:3. Причина: вспышка коронавируса в нашей команде, из-за чего главный врач швейцарского региона, где должна была состояться игра, отправил гостей на карантин. Поединок мог состояться, если бы Украина выставила другую команду. Наши этого сделать не смогли.

"Победа" швейцарцев позволила им остаться в высшей лиге турнира. Наши будут играть в первой. Но это не окончательно, потому что руководство Украинской ассоциации футбола будет обжаловать это решение в международном спортивном арбитражном суде.

Удивило не решением УЕФА, а реакция украинских болельщиков.

В идеале, чтобы матч перенесли и сыграли его весной. Или в марте, найдя "окно" во время отбора к Кубку мира, или вообще в мае, когда обе команды будут готовиться к Евро-2021.

Да, обидно, что Украину ни во что не ставят: с Германией или Францией так не обошлись. Но эта новость не сегодняшнего дня. Обидеться, скорее, следует Андрею Шевченко. Тренерский штаб нашей команды возглавляет экс-футболист с мировым именем, а по нему нанесли сокрушительный удар, не считаясь с репутацией.

Но что мы, по большому счету, "проиграли"? Выездной матч Лиги наций - полуофициального турнира, где УЕФА меняет правила игры и оставляет в "вышке" Германию. Соревнования более весомые, чем товарищеские поединки, но не настолько, чтобы биться головой об стенку из-за вылета в первую лигу. И, объективно, именно там наше место: пусть победа над Испанией никого в заблуждение не вводит. Готовы ли мы, например, обыграть крепкую Австрию - Евро-2021 покажет. Швейцарию на поле мы в сентябре обыграли, но тот львовский матч не убедил учитывая качество игры украинцев.

В следующем розыгрыше Лиги наций мы, вероятно, не будем играть против топовых сборных Европы. Но их тренеры в этом турнире выставляют полурезервные составы и играют вполсилы. Неужели так уж велика польза от этих поединков? А максимально мотивированная элитная сборная нас ждет в стартовом матче Евро-2021 - нидерландская. Будут и другие, если выйдем из группы.

Швейцарцы свое получат за неспортивные методы ведения борьбы. Зато у нас появился еще один принципиальный соперник. В отборе на Кубок мира точно не сыграем, потому что попали в одну "корзину" на жеребьевке, которая состоится 7 декабря. А вот в плей-оф Евро - возможно. И тогда будет возможность поквитаться. А для этого решить насущные проблемы сборной - вратарь, правый защитник, центр обороны, как правильно использовать Буяльского.

Прежде всего, должны беспокоить они.