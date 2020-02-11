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четверг, 13 февраля 2020 07:15

У мужской сборной Украины больше шансов на успех, чем у женской

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13 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Соревнования завершатся 23 февраля.

Впервые за много лет главная надежда Украины - мужская команда, а не женская. Причина: в прошлом году 28-летний Дмитрий Пидручный обошел всех фаворитов и неожиданно стал чемпионом мира в гонке преследования. За день до победы он едва не завоевал бронзу в спринте.

Тренер мужской команды словак Юрай Санитра сумел подвести своего подопечного на пик формы как раз на первых стартах прошлогоднего чемпионата.

Возможно, история повторится. Основания для этого есть. Дмитрий не форсировал форму в течение сезона и сделал ставку на главный старт. У мужской команды один тренер, который и отвечает за результат. В словенской Поклюке - последнем этапе перед чемпионатом мира - набрал неплохую форму 32-летний Артем Прима, второй номер сборной. Стабильность в течение сезона демонстрирует и Антон Дудченко. 23-летний дебютант наверняка будет одним из четырех в эстафете.

У 31-летнего Сергея Семенова последний шанс перезагрузить карьеру. В начале сезона его даже отправляли на второстепенный турнир - Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). Но впоследствии вернули из-за посредственных результатов Руслана Ткаленко и Артема Тищенко.

Ситуация в женской сборной хуже.

Здесь нет главного тренера, потому что 34-летние Валентина и Вита Семеренко и Юлия Джима, 29 лет, категорически отказались работать под любым руководством, кроме выбранных ими специалистов. За ними потянулась и Анастасия Меркушина - она ​​работает под руководством своего отца.

Еще 4-5 лет тому назад именно Меркушина виделась многим новым лидером команды. Но к 25-летию Настя не продемонстрировала какого бы то ни было прогресса. Ее результаты только ухудшаются. Сейчас почти на каждой из эстафет спортсменка заезжает на штрафной круг. Скорость тоже регрессирует. С каждым годом девушка уступает ходом лидерам все больше и больше.

Юлия Джима поздно, только в июле, начала готовиться к сезону. Однако на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде сумела завоевать серебро в индивидуальной гонке. Правда, медаль пришла благодаря чистой стрельбе, а не высокой скорости. Далее дела ухудшились - периодическое попадание в двадцатку лучших уже считалось успехом.

33-летняя Елена Пидгрушная начала сезон в Кубке IBU. Быстро вернулась в основную обойму и уже на втором этапе Кубка мира демонстрировала неплохие показатели. Но потом результаты снизились. Елена занервничала, начала пропускать гонки. Сомнительно, успеет ли вернуть форму.

34-летние сестры Семеренко пропускали этап Кубка мира в Поклюке. Все ради качественной подготовки к чемпионату мира. Результатами этого года они не впечатляли.

Проваливает сезон дебютантка украинской сборной, бывшая белоруска Дарья Блашко, 24 года. Во второй половине сезона ее результаты упали настолько, что тренеры не рискнули привлечь спортсменку на чемпионат мира. Запасной едет Юлия Журавок, которая периодически достигает результатов в Кубке IBU, но в основных соревнованиях выступает неудовлетворительно.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
13
февраля

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