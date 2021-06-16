У футболиста остановилось сердце во время матча

Звезда сборной Дании и итальянского "Интера", полузащитник 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на футбольном поле. Это случилось в третьем матче Евро. Сборная Дании принимала сборную Финляндии.

На 42-й минуте Кристиан был у угла поля. Он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на газон. Медики пытались оказать ему помощь. Почти 10 мин. делали искусственное дыхание и применяли дефибриллятор для запуска сердца.

Врач сборной Дании Мортен Бесен впоследствии рассказал, что после падения сердце Кристиана билось.

- Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Когда мы подбежали к нему, было дыхание и пульс, - говорит Бесен.

Однако быстро сердце Кристиана перестало биться.

- Все резко изменилось, и мы начали делать массаж сердца. На помощь пришел врач стадиона, и это помогло вернуть Кристиана. Фактически он уже покинул этот мир, - добавляет Мортен Бесен.

Эриксена вынесли на носилках и увезли в больницу. Команды в тот же день доиграли поединок. Финляндия победила - 1:0.

На следующий день Эриксен пришел в себя. Написал в соцсети: "Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня. Я не сдамся".