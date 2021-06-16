У футболиста остановилось сердце во время матча

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 765
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 621
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1539
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 837
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 414
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
6 Просмотров: 630
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 693
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить&quot;
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
&quot;Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле&quot;
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1548
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 162
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 837
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 378
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 06:25

У футболиста остановилось сердце во время матча

  Комментировать
 

Звезда сборной Дании и итальянского "Интера", полузащитник 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на футбольном поле. Это случилось в третьем матче Евро. Сборная Дании принимала сборную Финляндии.

На 42-й минуте Кристиан был у угла поля. Он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на газон. Медики пытались оказать ему помощь. Почти 10 мин. делали искусственное дыхание и применяли дефибриллятор для запуска сердца.

Врач сборной Дании Мортен Бесен впоследствии рассказал, что после падения сердце Кристиана билось.

- Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Когда мы подбежали к нему, было дыхание и пульс, - говорит Бесен.

Однако быстро сердце Кристиана перестало биться.

- Все резко изменилось, и мы начали делать массаж сердца. На помощь пришел врач стадиона, и это помогло вернуть Кристиана. Фактически он уже покинул этот мир, - добавляет Мортен Бесен.

Эриксена вынесли на носилках и увезли в больницу. Команды в тот же день доиграли поединок. Финляндия победила - 1:0.

На следующий день Эриксен пришел в себя. Написал в соцсети: "Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня. Я не сдамся".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У футболиста остановилось сердце во время матча». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6048
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 5121
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3519
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 2799
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2502
Спорт
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
2
 Просмотров: 225
Путем Лобановского
Путем Лобановского Просмотров: 18
"Челси" выиграл Лигу чемпионов
"Челси" выиграл Лигу чемпионов Просмотров: 9
Новый тренер "Шахтера" должен улучшить физическую форму и игровую дисциплину
Новый тренер "Шахтера" должен улучшить физическую форму и игровую дисциплину Просмотров: 36
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
2
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
5
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 379
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть