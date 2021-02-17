У "Брюгге" проблемы в защите

18 февраля "Динамо" и "Шахтер" проведут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Киевляне сыграют дома против бельгийского "Брюгге". Из-за коронавируса в поединке не примут участие три игрока гостей - Ганс Ванакен, Стефан Денсвилл, Матея Митрович. Заболел и главный тренер Филипп Клеман.

В национальном чемпионате "Брюгге" лидирует, опережая ближайшего преследователя на 13 очков и имея матч в запасе.

- Клеман построил интересную команду, - говорит спортивный журналист Леон Вургафт, 36 лет. - По сравнению с осенью, она улучшила действия в позиционной атаке, но уже не настолько плотная в прессинге. Уязвимое место - центр защиты и захват атакой фланговых защитников.

"Шахтер" в Тель-Авиве будет противостоять местному "Маккаби". Команда идет на втором месте в чемпионате Израиля, отставая от лидера на два очка.

- Дончане сейчас не в оптимальной форме, - говорит эксперт. - Израильтяне предложат вязкую игру, чтобы истощить соперника, а в конце матча добавить интенсивности в действиях.