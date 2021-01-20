У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 423
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 666
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 288
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1458
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1935
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 153
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 135
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1935
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 135
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 00:45

У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом

  Комментировать

Нападающий сборной Украины 25-летний Роман Яремчук не скрывает желания покинуть бельгийский "Гент". Он выступает за команду четвертый сезон и стремится иметь новые вызовы в карьере.

"Гент" хочет за футболиста не менее 700 млн грн. Бельгийский клуб подобрал игрока, когда тот был не нужен киевскому "Динамо". Адаптировал к бельгийскому футболу и сделал одним из лучших нападающих чемпионата. Теперь хочет получить за свою работу с игроком определенные деньги. Тем более, что 20% продажи футболиста пойдут на счет киевского "Динамо" — такое условие зафиксировали при переходе.

Мировой футбол страдает от пандемии коронавируса. Клубы несут убытки из-за отсутствия болельщиков, уменьшения продажи атрибутики. Даже ведущие команды Европы не готовы много тратить на новых футболистов. "Гент" просит завышенные деньги.

Нужно искать компромисс. "Генту" стоит уменьшать собственные аппетиты по трансферной цене. Если футболист не будет иметь мотивации, его будет трудно продать за приличные средства.

Яремчук должен не шантажировать свой клуб и говорить о желании сменить команду, а реально показывать уровень игры на футбольном поле. Только так он сможет привлечь внимание команд из ведущих чемпионатов и ускорить свой переход.

Пока что у Романа это не получается. Несмотря на девять забитых мячей за сезон, "Гент" идет на 13-м месте. Полностью провалила еврокампанию, вылетев из квалификации Лиги чемпионов и не получив ни одного очка в групповом турнире Лиги Европы. Яремчук так и не смог стать новым лидером. Его игру можно характеризовать как нестабильную и нервную, в одном матче даже "отметился" удалением.

Чем лучше футболист будет выступать во второй части сезона, тем быстрее сможет покинуть "Гент". Нужно удачно проявиться в матчах за сборную Украины в квалификации Кубка мира и Евро-2020/21. Сборная — это витрина для европейских клубов. Все клубные недостатки можно перекрыть успешными выступлениями за национальную команду.

Поэтому трансфера Яремчука не стоит ждать раньше лета 2021-го года. После Евро наступит решающее время для футболиста. Либо он пойдет в хороший клуб за серьезные деньги, либо "Гент" избавится от него, понимая, что больше больших перспектив футболист не имеет.

36 миллионов гривен предлагает за Яремчука итальянская "Рома". Тренерский штаб команды возглавляет Паулу Фонсека, работавший в "Шахтере".

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 18486
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 17019
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 14760
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 11241
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 8577
Спорт
Берлускони предсказал будущее
Берлускони предсказал будущее Просмотров: 9
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч
У "Динамо" не будет громких трансферов
У "Динамо" не будет громких трансферов Просмотров: 342
Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена
Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена Просмотров: 864
Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити"
Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити" Просмотров: 252
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 1028
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть