У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом

Нападающий сборной Украины 25-летний Роман Яремчук не скрывает желания покинуть бельгийский "Гент". Он выступает за команду четвертый сезон и стремится иметь новые вызовы в карьере.

"Гент" хочет за футболиста не менее 700 млн грн. Бельгийский клуб подобрал игрока, когда тот был не нужен киевскому "Динамо". Адаптировал к бельгийскому футболу и сделал одним из лучших нападающих чемпионата. Теперь хочет получить за свою работу с игроком определенные деньги. Тем более, что 20% продажи футболиста пойдут на счет киевского "Динамо" — такое условие зафиксировали при переходе.

Мировой футбол страдает от пандемии коронавируса. Клубы несут убытки из-за отсутствия болельщиков, уменьшения продажи атрибутики. Даже ведущие команды Европы не готовы много тратить на новых футболистов. "Гент" просит завышенные деньги.

Нужно искать компромисс. "Генту" стоит уменьшать собственные аппетиты по трансферной цене. Если футболист не будет иметь мотивации, его будет трудно продать за приличные средства.

Яремчук должен не шантажировать свой клуб и говорить о желании сменить команду, а реально показывать уровень игры на футбольном поле. Только так он сможет привлечь внимание команд из ведущих чемпионатов и ускорить свой переход.

Пока что у Романа это не получается. Несмотря на девять забитых мячей за сезон, "Гент" идет на 13-м месте. Полностью провалила еврокампанию, вылетев из квалификации Лиги чемпионов и не получив ни одного очка в групповом турнире Лиги Европы. Яремчук так и не смог стать новым лидером. Его игру можно характеризовать как нестабильную и нервную, в одном матче даже "отметился" удалением.

Чем лучше футболист будет выступать во второй части сезона, тем быстрее сможет покинуть "Гент". Нужно удачно проявиться в матчах за сборную Украины в квалификации Кубка мира и Евро-2020/21. Сборная — это витрина для европейских клубов. Все клубные недостатки можно перекрыть успешными выступлениями за национальную команду.

Поэтому трансфера Яремчука не стоит ждать раньше лета 2021-го года. После Евро наступит решающее время для футболиста. Либо он пойдет в хороший клуб за серьезные деньги, либо "Гент" избавится от него, понимая, что больше больших перспектив футболист не имеет.

36 миллионов гривен предлагает за Яремчука итальянская "Рома". Тренерский штаб команды возглавляет Паулу Фонсека, работавший в "Шахтере".