Свитолина проиграла четвертьфинал 19-летней сопернице

Украинская теннисистка 27-летняя Элина Свитолина проиграла четвертьфинальный матч открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Уступила Лейле Фернандес, 19 лет, из Канады в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Фернандес - левша. Сильно начала встречу. Вела игру, постоянно использовала мощный удар слева. Рано реагировала на мяч, прекрасно действовала на приеме. Элина не могла предугадать действия оппонентки.

В следующей партии ситуация исправилась. Нынешняя Свитолина - не только оборонительный игрок. При необходимости она может перейти в атаку. Именно захват украинской инициативы изменил игру так, что она повела - 5:1. Но только со второй попытки сумела подать на партию.

В решающей Фернандес пришла в себя. Игра была равной и зрелищной. Соперницы действовали на высоких скоростях. Лейла показала психологическую устойчивость, сумев удержать подачу в начале партии. Но Элина ее превзошла, отыгралась со счета - 2:5. Дело дошло до тай-брейка - теннисной серии пенальти. Свитолина проигрывала - 1:4, сумела сравнять счет, но в решающий момент трос помог Фернандес.