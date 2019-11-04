Свитолина не смогла выиграть Итоговый турнир

Украинская теннисистка 25-летняя Элина Свитолина проиграла финальный матч Итогового турнира в китайском Шэньчжэне. Уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти - 4:6, 3:6.

Это шестая встреча соперниц. Элина выиграла предыдущие пять. Но Барти настроилась на матч. Хотела подтвердить звание первой ракетки мира и взять реванш у Свитолиной за предыдущие поражения.

Австралийка предложила самый агрессивный и острый теннис. Свитолина хорошо играет в обороне и способна выдерживать серии с большим количеством ударов - ралли. Барти в этом уступала. Поэтому ускорила игру. Пыталась быстрее заканчивать розыгрыши, менять направление ударов. Украинка показала физическую готовность. Но было мало шансов контратаковать. Надеялась, что Барти не выдержит весь матч на высоком уровне. Однако та сумела. Еще и отыграла утраченную подачу в начале второй партии. Решающим стал предпоследний гейм - самый красивый и напряженный. Проиграв его на своей подаче, Свитолина не смогла ничего сделать на приеме.

Соревнования называют неофициальным чемпионатом мира. В них принимают участие восемь сильнейших теннисисток сезона. Украинка попала туда с восьмой позиции. Год закончила на шестом месте в рейтинге. Она - прошлогодняя победительница Итогового, выиграла на нем девять матчей подряд. Заработала за турнир $2,4 млн.

Мужской Итоговый турнир примет Лондон, Великобритания.

Пройдет с 10 по 17 ноября. Главная интрига - кто станет первой ракеткой мира по итогам года. Претенденты - 33-летний Рафаэль Надаль из Испании и серб Новак Джокович, 32 года. В 2019 году оба выиграли по два турнира "Большого шлема" и по два "мастерса" - соревнования низшей категории.

С 4 ноября рейтинг лучших возглавил Надаль. Джокович идет вторым. Но неизвестно, сыграет ли испанец на Итоговом. Причина - травма мышц живота. Из-за этого Надаль не вышел на полуфинальный матч "мастерса" в Париже на прошлой неделе. Зато Джокович турнир в столице Франции выиграл.