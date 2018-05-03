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пятница, 04 мая 2018 05:05

Стыдно за Павелко

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Нет конфликта между Андреем Павелко и Григорием Суркисом. Достаточно увидеть, кому принадлежат телеканалы и другие ресурсы, которые некоторое время тому назад начали интенсивно атаковать обоих Суркисов, чтобы понять, что Павелко здесь ни при чем. Или почти ни причем.

Никогда не испытывал симпатий к Ринату Ахметову. Но надо отдать ему должное. На протяжении почти двух десятилетий борьбы с Суркисами за власть в украинском футболе владелец футбольного клуба "Шахтер" ни разу не позволил себе перейти определенную грань. Наиболее острые его высказывания касались "конфликта интересов". Это было тогда, когда старший Суркис возглавлял Федерацию футбола, а младший - киевское "Динамо". Вот почти и все, никаких обид или безосновательных обвинений.

Собственно, Ахметову оно и не надо. Для "грязной работы" у него есть сколько угодно исполнителей в лице журналистов, экспертов, функционеров. От Леоненко, отошедшего от пивной бочки, до, прости Господи, Палкина. Что бы они не говорили, личные отношения между главными оппонентами нашего футбола всегда оставались корректными.

А что Павелко? Когда его при полной поддержке Григория Суркиса избирали президентом ФФУ, была надежда - новый руководитель станет наконец нейтральным, будет выполнять роль мудрого судьи, который гасит конфликты и направляет энергию оппонентов на благо украинского футбола. К сожалению, уже третий год имеем исключительно скандалы. Футбольная сборная Украины во времена Павелко с надежды нации превратилась вместе со своим "перспективным тренером" в предмет всеобщей насмешки.

Неужели Андрей Павелко не понимает, что президент Национальной футбольной федерации не имеет права выступать в стиле базарной торговки, становясь в один ряд с денисовыми, морозовыми и другими платными "рупорами Ахметова"? Поэтому не вижу никакого конфликта по линии Павелко - Суркис. Вместо этого чувствую огромный стыд за то, как ведет себя человек, который возглавляет наш футбол.

Автор: Микола НЕСЕНЮК
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