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пятница, 02 марта 2018 06:05

Срна выйдет на поле в августе

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Капитана "Шахтера" Дарио Срну дисквалифицировали на 18 месяцев за употребление допинга. Он не играет с марта 2017 года. На поле хорват может выйти в конце августа.

- Не думаю, что Срна - помощник "Шахтеру" в будущем, - говорит бывший футбольный тренер Олег Федорчук, 57 лет. - Во-первых, Дарио будет 36 с лишним лет. Во-вторых, его форма перед дисквалификацией не впечатляла. Иногда хорват мог вспыхнуть и сыграть матч на высоком уровне, но в большинстве случаев на поле уже только имя. Обычно футболисты с возрастом принимают допинг, чтобы быстрее восстановиться. Организм уже не тот, что в 20 лет.

Федорчук считает, что дисквалификация Срны пошла на пользу "Шахтеру".

- В таких случаях клубу вроде и неудобно намекать игроку, что пора завершать карьеру. В свое время в "Милане" до 41 года играли Костакурта и Мальдини. Они не дали дороги молодым, а после их ухода команду лихорадит несколько лет.

Правильной ли была реакция "Шахтера" на положительную допинг-пробу капитана?

- Нет. "Шахтер" не объяснил ситуацию, не извинился перед своими болельщиками. Клуб повел себя так, будто ничего особенного не произошло. Но Срна - не рядовой игрок. Это - капитан команды, человек, приближенный к руководству. Это чем-то напоминает поведение российских спортсменов, когда их ловили пачками на употреблении допинга, а в Кремле чуть не вручали государственные награды.

Автор: Юрій СТРИГУН
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02
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