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пятница, 15 ноября 2019 00:10

Справка от Тайсона

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Малым я не всегда сразу понимал значение всех слов, которые звучали вокруг. Взрослых этим не беспокоил, поэтому порой ошибался. Так, например, слово "росисты", которое полвека назад звучало по радио и телевизору чуть ли не каждый час, я сначала понимал как "россияне". И поэтому удивлялся, за что московское радио так тех "росистов" не любит, обзывая нехорошими словами. Потом, научившись читать, я узнал, что это расисты, и живут они далеко от нас, жестоко угнетая негров. Слово "негр" в те времена было общеупотребительное, и на него никто не обижался.

Прошли годы. Слово "негр", которое я в детстве слышал из телевизора ежедневно, стало неприличным, а слова "ж...па", "п...дарас" и другие, которые были неприличными, наоборот получили самое широкое и практически официальное употребление. В частности - на трибунах стадионов. В годы моего детства за возглас "п...дарас!" с трибун сразу забирали в милицию и давали 15 суток ареста "за хулиганство". Поэтому ничего подобного никто не кричал.

Теперь не то! По сравнению со скандированиями нынешних "болельщиков", батальон стройбата, где я служил, выглядел бы институтом благородных девиц. Хотя мы в том стройбате тоже слов не подбирали. И, соответственно, не обижались. А когда обижались, то били морды, а не плакали публично. На современных стадионах тоже до недавнего времени не плакали. Дрались - да, но чтобы рыдать, да еще и публично, такого не припомню.

В минувшее воскресенье обстоятельства изменились. Бразильский футболист "Шахтера" Барселлос Фреда, он же Тайсон, разрыдался в телевизионную камеру, едва не забрызгав объектив. Что именно ему так заболело, не объяснил до сих пор. Говорят, что расизм услышал. У нас он теперь, оказывается, есть, хотя не было. Раньше, когда кого-то называли "чуркой", "хачиком", "хохлом", "жидом", "кацапом" или еще как, это расизмом не считали. И теперь украинец Степаненко вряд ли заплачет, когда его назовут с трибун "хохлом", а грузин Хочолава не станет заливаться слезами, когда его с тех же трибун обзовут "чуркой". А могли бы! Чем они хуже того бразильца?

Представляете? В разгар матча кто-то из футболистов начинает показывать трибунам "факи", а потом плакать на камеры, и клуб соперников получает наказание "за расизм"! И не надо для этого быть бразильцем с африканскими предками! У нас все расы - равные, не так ли? Одна проблема - на большинстве матчей нашей так называемой премьер-лиги зрителей практически нет. Поэтому придется футболистам обижаться друг на друга и потом дружно плакать. Почему нет? Тайсону можно, а другим нельзя? А может, у того Тайсона есть какая-то особая справка, позволяющая крепкой бразильской слезой останавливать решающие матчи в самый важный момент? Пусть тогда покажет! А то возникают вопросы.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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