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пятница, 08 ноября 2019 00:05

Сидорчук или Степаненко?

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Кубковая игра между "Динамо" и "Шахтером" стала, помимо прочего, поединком между центральными полузащитниками этих команд Сергеем Сидорчуком и Тарасом Степаненко. Победа Сидорчука обусловила уверенную победу динамовцев. Поэтому после того, как все смогли сравнить этих игроков в личной встрече, безальтернативная позиция Степаненко в основном составе национальной команды Украины уже таковой не выглядит. Как оказалось, замена "незаменимому" Тарасу в сборной есть. Причем еще неизвестно, кто кому должен быть заменой.

С одной стороны, эта проблема приятная для тренерского штаба национальной команды накануне Евро-2020. С другой, Украина может повторить ошибку Англии. В прошлом десятилетии англичане имели двоих, без преувеличения, выдающихся центральных полузащитников - Стивена Джерарда из "Ливерпуля" и Фрэнка Лэмпарда из "Челси". И у тренеров национальной команды была проблема - кого из них ставить в состав? Это было очень важно – понимать, вокруг какого игрока строить команду. В итоге в Англии с этим так и не определились. Оба - и Джерард, и Лэмпард, были в сборной, играя или по очереди, или вместе, мешая друг другу. Поэтому английская сборная, имея таких игроков, так ничего и не выиграла.

Сегодня сборная Украины строит свою игру "от Степаненко". Это пока дает результат. Но кубковая игра с "Динамо" и матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов доказали, что в игре незаменимого "опорника" есть немало недостатков. И в то же время Сидорчук, который наконец нашел себя после позапрошлогодней страшной травмы, добавляет с каждым днем. Вот вам еще одна интрига украинского футбола, что делает его интереснее.

Почему важнейшая именно она? Потому что от того, как сыграет центральный полузащитник нашей национальной команды на Евро-2020, будет зависеть, оправдаются ли наши надежды на успех Украины в этом турнире.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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