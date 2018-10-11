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пятница, 12 октября 2018 06:20

Сборной Украины надо укрепить две-три позиции

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Сборная Украины по футболу сыграла вничью товарищеский матч против Италии - 1: 1. Поединок состоялся на выезде, в Генуе.

- Мы возвращаемся к истокам своей игры, - комментирует его Олег Федорчук, 57 лет, футбольный тренер. - Прекратили бесцельно катать мяч в центре поля, рассчитываем на быстрый выход из обороны в атаку, стараемся проводить быстрые контратаки в одно касание. Так сборная играла в свои лучшие времена - так пытается играть и сегодня. Результат против Италии закономерен. От прежней топовой сборной сейчас осталось только имя.

Однако итальянцы имели большое преимущество в первом тайме. Чем это объяснить?

Слабо сыграла центральная ось полузащиты. Прежде всего, Сидорчук и Зинченко. Часто теряли мяч Малиновский и Марлос. Сидорчук в "Динамо" не привык играть исключительно на защиту. А здесь был вынужден это делать и несколько растерялся. Вторую половину игры наши провели ровнее. Забили хороший мяч, могли даже победить. С выходом Степаненко появилась контригра. Плюс итальянцы заменили Бернардески и Вератти. Вообще тренеры переборщили с заменами. Под конец игры показалось, что это не футбольный матч, а поединок гандбольных команд.

Наша сборная готова к официальным матчам?

По большому счету - да. Основной состав команды определился. Возможно, надо укрепить две-три позиции. Яремчук тяжело справляется с ролью выдвинутого на острие атаки форварда. Роману явно не хватает скорости. Еще одно наше слабое место - левый защитник. Несмотря на комплименты за игру в Лиге чемпионов, Николай Матвиенко - не тот человек, который нужен сборной.

Следующую игру сборная Украины сыграет 16 октября в Харькове. В матче Лиги Наций национальная команда будет принимать сборную Чехии.

Футбол. Товарищеский матч. Национальные команды

Италия - Украина - 1: 1 (0: 0)

Украина: Пятов-к - Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 88), Матвиенко - Сидорчук (Степаненко, 56) - Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Петряк, 73), Марлос (Цыганков, 46) - Яремчук (Кравец, 76; Бутко, 90). Тренер: Андрей Шевченко

Голы: Бернардески, 55 - Малиновский, 62

Лига Наций

16 октября, вторник

Украина - Чехия

Харьков. Стадион "Металлист", рассчитан на 40 003 зрителя. Прогноз погоды: + 8 ° С

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Юрий СТРИГУН
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