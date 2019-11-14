Сборная Украины закончит год в Белграде

- Я позиционирую матч против Сербии просто, - говорит 43-летний Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу. - У нас есть несколько травмированных - Марлос, Мораес, Зинченко. Дисквалифицирован Степаненко. Поэтому в Белградском поединке шанс показать себя получат те, кто до этого играл меньше.

Сборная Украины досрочно выиграла групповой турнир, обеспечила себе первое место и выход в финальную часть Евро-2020. Единственная мотивация - получить хотя бы ничью, чтобы гарантировать место в первой корзине при жеребьевке. Она состоится в субботу 30 ноября в румынском Бухаресте.

- Не единственная, - уточняет Шевченко. - Нас ждет матч с очень сильным соперником. Сербы не потеряли шанс поехать на Евро из-за Лиги наций. Поэтому мы еще можем пересечься на Евро-2020. Потому отношусь к этой встрече очень серьезно. И мои ребята тоже.

Матч в Белграде станет заключительным для футбольной сборной Украины 2019 года.

Футбол. Евро-2020. Отборочный турнир. Национальные команды

17 ноября, воскресенье

Сербия - Украина

16:00 по киевскому времени. Белград. Стадион "Райко Митич", рассчитанный на 53 тыс. зрителей.

Прогноз погоды: +16°C

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua