Сборная Украины закончит год в Белграде

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 1926
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 522
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 891
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4356
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1827
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 990
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 882
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 882
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1314
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3933
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 135
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 00:21

Сборная Украины закончит год в Белграде

  Комментировать

- Я позиционирую матч против Сербии просто, - говорит 43-летний Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу. - У нас есть несколько травмированных - Марлос, Мораес, Зинченко. Дисквалифицирован Степаненко. Поэтому в Белградском поединке шанс показать себя получат те, кто до этого играл меньше.

Сборная Украины досрочно выиграла групповой турнир, обеспечила себе первое место и выход в финальную часть Евро-2020. Единственная мотивация - получить хотя бы ничью, чтобы гарантировать место в первой корзине при жеребьевке. Она состоится в субботу 30 ноября в румынском Бухаресте.

- Не единственная, - уточняет Шевченко. - Нас ждет матч с очень сильным соперником. Сербы не потеряли шанс поехать на Евро из-за Лиги наций. Поэтому мы еще можем пересечься на Евро-2020. Потому отношусь к этой встрече очень серьезно. И мои ребята тоже.

Матч в Белграде станет заключительным для футбольной сборной Украины 2019 года.

Футбол. Евро-2020. Отборочный турнир. Национальные команды

17 ноября, воскресенье

Сербия - Украина

16:00 по киевскому времени. Белград. Стадион "Райко Митич", рассчитанный на 53 тыс. зрителей.

Прогноз погоды: +16°C

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Виталий МАРТЫНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Украины закончит год в Белграде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 39330
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 19845
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 13194
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 12213
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 8757
Спорт
Справка от Тайсона
Справка от Тайсона
Матч "Шахтер" - "Динамо" остановили из-за расизма
Матч "Шахтер" - "Динамо" остановили из-за расизма Просмотров: 243
Украинец - король плавания
Украинец - король плавания Просмотров: 189
"Шахтер" не готов функционально. Отсюда - потеря концентрации
"Шахтер" не готов функционально. Отсюда - потеря концентрации Просмотров: 81
В женском теннисе нет явного фаворита
В женском теннисе нет явного фаворита Просмотров: 18
Больше всего комментируют
16
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Голосов: 926
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua