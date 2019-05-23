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пятница, 24 мая 2019 06:45

Сборная Украины стартует на Кубке мира по футболу

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23 мая в Польше стартовал Кубок мира по футболу среди 20-летних игроков. Турнир состоится в 10 польских городах. Участие в соревнованиях примут 24 сборные. Они разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут на две лучшие из каждой, и четыре из тех, кто заняли третьи места. Турнир получит нового чемпиона, ибо действующий - англичане - не сумели пробиться в финальную часть. Зато там будет Украина, которая прошла благодаря участию в полуфинальном матче на прошлогоднем Евро среди 19-летних.

Подопечные тренера Александра Петракова попали в группу D. Соперники - США, Катар и Нигерия.

Во время подготовки к юношескому Мундиалю сборная Украины провела два товарищеских матча. Оба закончились вничью - 1:1. Сначала против "Колоса" из Коваливки, одного из лидеров первой лиги, а затем против сверстников из Южно-Африканской Республики.

Костяк сборной Украины составляют футболисты, которые в прошлом году играли на Евро. Из-за травмы не примет участие левый защитник Виталий Миколенко.

Основной вратарь - Андрей Лунин, 1999 года рождения. В этом сезоне голкипер испанского "Леганес" почти не играл за свой клуб. Пропустил подготовку к Кубку мира. Кроме того, Лунина последние полтора года вызывают в сборную, играет за молодежную команду. Был в элит-раунде с 1998 годом, но с 1999-2000 годами рождения игроков почти никогда не играл. Неизвестно - станет ли это усилением для сборной. Вратарь и защитники должны быть сыграны, понимать друг друга. А основной вратарь команды Петракова на Евро динамовец Киева - 20-летний Владислав Кучерук не дает сомнений в своей надежности.

Игра команды носит откровенно закрытый характер. Александр Петраков строит игру команды от обороны. На поле выходят сразу три центральных защитника. Поэтому потеря Миколенко ощутима. Атака строится через быстрые и индивидуальные действия игроков.

Главная "звездочка" команды - форвард "Динамо" 19-летний Владислав Супряга. На Евро среди 19-летних он вошел в символическую сборную турнира. После этого перешел из "Днепра" в "Динамо". На флангах полузащиты важную роль играют динамовец 18-летний Георгий Цитаишвили и его сверстник Алексей Кащук из "Шахтера", который не играл на Евро из-за травмы. Лидеры центра поля - 20-летние Сергей Булеца из "Динамо" и Алексей Хахлев из испанского "Алавеса". Защиту цементирует их сверстник динамовец Денис Попов.

Петраков умеет найти контакт с игроками

Тренер 61-летний Александр Петраков (на фото) во второй раз везет украинцев на Кубок мира. В 2015-м команда дошла до 1/8 финала, где уступила Сенегалу в серии пенальти.

- Главная футбольная добродетель Петракова - умение налаживать отличные отношения с игроками и создавать хорошую атмосферу внутри команды, - говорит главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, 48 лет. - Тренер с уважением относится к каждому игроку, а футболисты уважают его. Ни разу не было в команде Петракова никаких скандалов. Только полное понимание.

Помогают Петракову бывшие игроки киевского "Динамо" - Вячеслав Кернозенко и Андрей Аненков.

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе

24 мая, пятница

21:30, здесь и далее время - киевское, Украина - США

27 мая, понедельник

19:00 Катар - Украина

30 мая, четверг

21:30 Нигерия - Украина

Матчи будет транслировать Первый Национальный телеканал

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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