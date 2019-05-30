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пятница, 31 мая 2019 00:45

Сборная Украины среди 20-летних вышла в 1/8 финала Кубка мира при невыразительной игре

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Футбольная сборная Украины сыграет в 1/8 финала Кубка мира. В первых двух матчах группового турнира подопечные 61-летнего тренера Александра Петракова победили США (2:1) и Катар (1:0). В четверг вечером наши играли против Нигерии. По итогам этого поединка определилась позиция, с которой украинцы вышли в следующую стадию, и будущий соперник.

- Результат очень приличный, но большие вопросы оставляет сама игра. Ведь главная задача этой сборной - готовить игроков в национальную команду. Однако, кроме Лунина и Попова, в перспективы остальных исполнителей верится очень трудно, - комментирует матчи команды Петракова футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. - Лидеры Цитаишвили и Булеца играют только короткими эпизодами. Возможно, дело в том, что в этой возрастной категории мы не имеем игроков высокого класса. Такое случается. Когда на первом для Украины подобном турнире в Аргентине, где играли футболисты 1981 года рождения - Белик, Шершун - звезд не было не только в нашей команде, но и среди всех остальных. Таланты появляются волнами - то их очень много, а в другой раз вообще нет.

Почему мы играем невыразительно?

- Это поколение даже рядом не стоит с генерацией Милевского и Алиева, которые звездами так и не стали. Нынешняя сборная - посредственные игроки, которые вытягивают матчи на железной дисциплине и внимательной игре в обороне. К тому же команда играет по непривычной тактической схеме - 1-5-4-1. В Украине так не играет ни один клуб. Но эта тактика дает результат, и я не стал бы обвинять Петракова. Он тренер эмоциональный, и это не всем нравится. Однако выжимает максимум из того, чем располагает.

Я тоже не в восторге от игры нашей команды. Иногда игроки не могут связать три-четыре передачи. Но будем справедливыми: если бы на Евро-2016 национальная сборная Украины показала такой же уровень игры, но одержала две победы, будьте уверены, ее носили бы на руках. И никто бы не обращал внимания на уровень игры. Требования должны быть одинаковыми и к главной команде, и к молодежной.

Автор: Юрий СТРИГУН
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