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пятница, 14 июня 2019 00:55

Сборная Украины будет играть в финале Кубка мира

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Футбольная сборная Украины победила Италию в поединке 1/2 финала Кубка мира среди 20-летних - 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил полузащитник Сергей Булеца. На 93-й минуте соперник отыгрался, но судья отменил взятие ворот из-за нарушения против капитана украинцев Валерия Бондаря.

- Первое впечатление после мартовского матча Люксембурга и Украины - футбольная фортуна повернулась к нам, - говорит тренер Олег Федорчук, 58 лет. - Тогда соперник на последних секундах забил в свои ворота. В домашней игре против Люксембурга судья также не засчитал гол в наши ворота. И вот - отменен после видеоповтора гол итальянцев.

Благодаря чему победили Италию?

- Тактике. Итальянцы - признанные лидеры в ней. Особенно это заметно на молодежном уровне. Когда остальные команды только учатся футбольным премудростям, то Италия - вышколенная команда. И при этом наша сборная в первой половине игры имела преимущество. Итальянцы ни разу не ударили в плоскость ворот. У соперника не выходила игра ни в позиционном наступлении, ни в контратаках.

Что произошло во втором тайме?

- Наша команда "подсела". Основное бремя выдерживают 12-15 футболистов. Это была шестая игра украинцев. Однако, изменив под давлением соперника тактику, мы не потеряли в эффективности атак. Кащук ударил в перекладину, Булеца забил мяч, а Супряга потерял выход один на один. Единственный отрезок, когда мы потеряли контроль над игрой - последние минуты матча. Но здесь нас выручил судья. Я рад, что не ошибся в этих ребятах. У другой команды уже после выхода в полуфинал закончился бы эмоциональный бензин, а эти играли, будто стартовый матч.

В финальном поединке будем вынуждены играть без центрального защитника Дениса Попова - его дисквалифицировали. Как это может сказаться на качестве действий?

- Это потеря, так как центр защиты был наиболее сыгранной линией нашей команды. Есть повод для беспокойства, потому что это опасная зона. Однако радует, что вернется Цитаишвили. В игре против итальянцев уставшему Кащуку не было альтернативы. Он очень непредсказуемый игрок. Для Южной Кореи это будет проблемой, потому что азиаты не любят импровизации от соперника.

Финальный матч сборная Украины сыграет против Южной Кореи. Корейцы в групповом турнире заняли второе место после Аргентины. В 1/8 финала выиграли у Японии - 1:0, далее победили Сенегал в серии пенальти, а в полуфинале одолели Эквадор - 1:0.

Решающий поединок состоится 15 июня, в субботу. Начало - 19:00 по киевскому времени. Телетрансляцию проведет Первый Национальный.

Автор: Юрий СТРИГУН
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