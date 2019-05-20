"Шахтер" угрожал снятием с чемпионата

18 сентября 1994 года в Тернополе состоялся поединок чемпионата Украины. Местная "Нива" принимала донецкий "Шахтер". По ходу игры хозяева побеждали - 2:1. В конце матча после одной из атак гостей защитник "Нивы" Игорь Бискуп выбил мяч. По мнению представителей "Шахтера", он сделал это за линией ворот. Судья поединка - Валерий Авдыш из Симферополя - взятие ворот не зафиксировал. "Шахтер" поднял шум. Донецкий клуб и его тогдашний глава Александр Брагин требовали переиграть матч, угрожая снятием с чемпионата и переездом в Россию. Федерация футбола Украины пошла на уступки "Шахтеру". 1 декабря того года поединок переиграли. "Нива" снова победила - 2:0.

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