"Шахтер" способен победить "Динамо" в гостях

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью — 2:2 с хорватским "Динамо" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Харькове. Обе команды претендуют на второе место, дающее право принять участие в 1/8 финала.

— Результат справедлив, — комментирует харьковскую встречу 63-летний Виктор Грачев, бывший нападающий донецкого "Шахтера". — Ни одна из команд не наиграла на победу. У "горняков" Марлос и Мораес сникли под давлением соперника и были незаметны на поле. Вдевятером обойти такой солидный клуб невозможно. "Динамо" напоминает мне прошлосезонный "Аякс", полуфиналиста Лиги чемпионов. Такой же мощный прессинг, невероятная культура паса, скорость командного взаимодействия и высокий класс ведущих исполнителей. Плюс — очень силовая команда: выигрывает большой процент единоборств и забирает все воздушные мячи.

Это не значит, что шансы для "горняков" на итоговое второе место потеряны. Есть ощущение, что в загребском матче дончане способны победить. Они выйдут на игру более отмобилизованные, чем в Харькове. Добавляют с каждым поединком бразильцы Додо и Тете. Я вижу команду на тренировках и в матчах: знаю, что индивидуальное мастерство у каждого из них высокое. Сравнение с Костой, Фернандиньо и Тейшейра неуместно. Эти футболисты уже имели за плечами опыт в чемпионате Бразилии, а молодежь "Шахтера" пришла из дубля известных клубов, даже не проведя ни одной встречи в чемпионате.

Другое дело, как его правильно использовать в Загребе.

Немного удивил вратарь Андрей Пятов, когда "привез" одиннадцатиметровый. Он должен был бы поставить кого-то из защитников, чтобы тот "оттирал" нападающих соперника, которые блокируют движения вратаря. Но не сделал этого и получил пенальти. Хорошо, что этот гол не стал последним в поединке.

Матч в Загребе команды сыграют в следующем туре 6 ноября.

Футбол. Лига чемпионов. Групповой турнир

Группа "С"

Третий тур

"Шахтер", Донецк, Украина — "Динамо", Загреб, Хорватия — 2:2 (1:1)

22 октября. Харьков. Стадион "Металлист". 21 526 зрителей, рассчитан на 400 003. + 15°С.

Судья: Антонио Матео Лаос, Испания

"Шахтер": Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон-к, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

Тренер: Луиш Каштру, Португалия

"Динамо": Лівакович — Стоянович, Теофиль — Катрен, Дилавер, Перич, Леовац — Адеми-к (Гояк, 68), Моро, Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гавранович (Петкович, 62). Тренер: Ненад Бьелица

Голы: Коноплянка, 16, Ольмо, 25, Оршич, 60, с пенальти, Додо, 75

"Манчестер Сити", Англия — "Аталанта" Бергамо, Италия — 5:1

Четвертый тур

6 ноября, среда

"Динамо" З — "Шахтер"

"Аталанта" — "Манчестер Сити"