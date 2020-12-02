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четверг, 03 декабря 2020 00:51

"Шахтер" победил "Реал"

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Донецкий "Шахтер" победил испанский "Реал" в домашнем матче Лиги чемпионов - 2:0. Во втором тайме мячи забили Дентиньо и Соломон.

- В первом тайме "Шахтер" напоминал боксера, которого выставили на бой против чемпиона, - комментирует матч бывший нападающий дончан Виктор Грачев, 64 года. - Причем после двух поражений подряд от немецкой "Боруссии". Наши ожидали, что их сразу начнут бить. Но время шло, а избиение не начиналось. Команда постепенно начала приходить в сознание. Во второй половине игры "Шахтер" вспомнил, что может включить скорость. В конце концов, мадридцы "проглотили" два мяча.

В коронавирусную эпоху трудно что-то предсказать. Одни команды болеют, другие - только переболели. Физическое состояние футболистов неодинаковое. Но дончане начали преодолевать кризис. А "Реал" сдал физически. Команда не бежит. Я не воспринимаю разговоров о том, что "Шахтер" приспособился к игре "Реала". Так говорят дилетанты. У испанцев исчезла скорость, а у горняков она появилась.

Поэтому матч с "Интером" в последнем туре, надеюсь, будет интересен. Возможно, миланцы уже решили, что возьмут дончан голыми руками. Но игра будет конкурентная.

Матчи последнего тура состоятся 9 декабря, среда. "Интер" будет принимать "Шахтер", а "Реал" - "Боруссию". Победа в Милане гарантирует "Шахтеру" выход в 1/8 финала. Если ничья - надо будет проигрыш "Реала". Если "Реал" обыграет "Боруссию", а "Интер" - "Шахтер", то донецкий клуб займет четвертое место и "вылетит" из еврокубков.

Автор: Юрий СТРИГУН
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