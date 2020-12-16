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четверг, 17 декабря 2020 00:05

Ребров показал больше идей, чем Луческу

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"Шахтер" и "Динамо" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Обе команды финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов. Футбольный эксперт 28-летний Вадим Лукомский проанализировал их выступление в этом турнире.

— От "Шахтера" всегда высокие ожидания. В лучшие годы "горняки" могли не только выступать на равных с ведущими командами, но и не отступать от своего стиля, философии. Это было заметно даже во время работы главного тренера Паулу Фонсеки в 2017-2019 годах. В последние два сезона "Шахтер" сделал шаг назад. Несмотря на то, что в текущей Лиге чемпионов получили на два очка больше, чем в предыдущей, качество игры стало хуже.

В нынешней Лиге чемпионов больше всего порадовал первый матч "горняков" против "Реала" в Мадриде. Тренер Луиш Каштру потерял 10 футболистов из-за коронавируса, но его подопечные в красивом стиле победили соперника — 3:2. Не ожидал, что команда при Каштру может так играть.

Но продолжения не последовало. "Интер" чудом не наказал "Шахтер" в следующей встрече в Киеве — 0:0. Против итальянцев "горняки" действовали очень плохо. Когда посмотрел цифры, оказалось — команда Каштру сыграла даже хуже, чем в полуфинале Лиги Европы против того же "Интера". Тогда уступила 0:5. "Интер" в Киеве создал больше моментов. В одном матче все залетало, во втором не повезло. В последнем туре нужно было действовать на результат. Защитный вариант где-то был оправдан.

Заслуженный провал против "Боруссии", Менхенгладбах — 0:10 в двух поединках. Дончане пытались выходить из-под прессинга через короткий пас, за что были наказаны. Разгром "Шахтер" заслужил. Возможно, не такой большой.

Матч против "Реала" в Киеве меня тоже не впечатлил. Команда Зинедина Зидана не доминировала, но играла лучше соперника. "Горняки" зацепились за свой шанс после ошибки испанцев в обороне и победили — 2:0. Не было такого впечатления, как после первой встречи в Мадриде.

"Шахтер" достиг своего пика при Фонсеке, а дальше стал командой более уязвимой, менее симпатичной. Отказались от собственных принципов.

- О команде Мирчи Луческу можно сказать мало хорошего. Во втором тайме поединка с "Барселоной" на "Ноу Камп", проигранного — 1:2, киевляне себя проявили. Наверное, что это все.

Сам выход в Лигу чемпионов для "Динамо" — достижение. Особенно если учесть, что они прошли АЗ. Этот клуб из Нидерландов - сильный. В прошлом сезоне шел на равне с "Аяксом" до остановки чемпионата из-за коронавируса. Это главный успех киевлян.

То, что произошло дальше, трудно оценить. В противостоянии с "Ференцварошем" киевляне имеют положительный результат — 3:2. Но структурно больше идей показала именно команда Сергея Реброва.

У "Динамо" нет глобальной идеи. В большинстве матчей выглядели прагматично. Не показали себя эффективно как защитная команда. Не дали идеи как команда, стремящаяся играть в футбол.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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