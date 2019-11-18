"Ракицкий"

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10800
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1080
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 261
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 00:30

"Ракицкий"

  Комментировать

Как хорошо было в годы моего детства, когда можно было просто наслаждаться футболом и болеть за свою команду. Когда игроки с номерами и без фамилий на спине были на футбольном поле безымянными гладиаторами, которые сражались за честь своей команды. Потому что тогда не было свободной прессы, и мы ничего о футболистах не знали. Для меня все они были героями. А разговоры, какие они на самом деле пьяницы, хулиганы, бабники, кидалы, вела определенная категория болельщиков шепотом. Поэтому этим разговорам можно было не верить.

Теперь я взрослый и понимаю, что героев не бывает. Но стараюсь отделять человека, который играет на футбольном поле, от этого же - вне его. Ведь большинство футболистов - искренние, порядочные и умные люди. Есть и не такие. Но это меня не касается. Наслаждаюсь игрой и не хочу знать, что спортсмен читает. Если читает вообще.

Понимаю, что далеко не все футболисты, которые держат руку на сердце и шевелят губами во время исполнения нашего гимна - настоящие патриоты. Однако мне этого достаточно. Чтобы играли хорошо. Но есть - точнее, был - такой "Ракіцкій". Именно так он требовал писать свою фамилию на футболке национальной команды. Он демонстративно презирал мою Родину. И этим заставлял интересоваться его взглядами вне футбольного поля.

И поэтому я искренне благодарен тем, кто закрыл перед ним двери национальной команды. Кто заставил его с его печенкой, за которую он так любил держаться, публично попрощаться со сборной командой Украины. Из ее рядов его перед этим выгнали. Мы знаем, за что. И он тоже знает, что бы там ни было теперь написано за подписью "Ракицкий".

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ракицкий"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 127828
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 31329
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 20214
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16236
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 12204
Спорт
Молодежная сборная потеряла шансы на Евро-2021
Молодежная сборная потеряла шансы на Евро-2021
Позиции Зинченко в "Манчестер Сити" пошатнулись
Позиции Зинченко в "Манчестер Сити" пошатнулись Просмотров: 180
Сборная Украины закончит год в Белграде
Сборная Украины закончит год в Белграде Просмотров: 9
Справка от Тайсона
Справка от Тайсона Просмотров: 18
Матч "Шахтер" - "Динамо" остановили из-за расизма
Матч "Шахтер" - "Динамо" остановили из-за расизма Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1029
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua