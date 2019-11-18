Как хорошо было в годы моего детства, когда можно было просто наслаждаться футболом и болеть за свою команду. Когда игроки с номерами и без фамилий на спине были на футбольном поле безымянными гладиаторами, которые сражались за честь своей команды. Потому что тогда не было свободной прессы, и мы ничего о футболистах не знали. Для меня все они были героями. А разговоры, какие они на самом деле пьяницы, хулиганы, бабники, кидалы, вела определенная категория болельщиков шепотом. Поэтому этим разговорам можно было не верить.

Теперь я взрослый и понимаю, что героев не бывает. Но стараюсь отделять человека, который играет на футбольном поле, от этого же - вне его. Ведь большинство футболистов - искренние, порядочные и умные люди. Есть и не такие. Но это меня не касается. Наслаждаюсь игрой и не хочу знать, что спортсмен читает. Если читает вообще.

Понимаю, что далеко не все футболисты, которые держат руку на сердце и шевелят губами во время исполнения нашего гимна - настоящие патриоты. Однако мне этого достаточно. Чтобы играли хорошо. Но есть - точнее, был - такой "Ракіцкій". Именно так он требовал писать свою фамилию на футболке национальной команды. Он демонстративно презирал мою Родину. И этим заставлял интересоваться его взглядами вне футбольного поля.

И поэтому я искренне благодарен тем, кто закрыл перед ним двери национальной команды. Кто заставил его с его печенкой, за которую он так любил держаться, публично попрощаться со сборной командой Украины. Из ее рядов его перед этим выгнали. Мы знаем, за что. И он тоже знает, что бы там ни было теперь написано за подписью "Ракицкий".