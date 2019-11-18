Пятьсот ассоциаций

К каждому новому термину следует некоторое время привыкать. Потому что перед этим был другой, означавший то же самое, и к которому все привыкли. И далеко не всегда новый термин побеждает. Уже третий десяток лет украинская гривна борется, чтобы ее не называли "рублем". В результате этой борьбы часть людей стала называть ее "гривнем". А вот термин "регистрация", введенный в 1990-е вместо "прописки", так и не прижился. Все продолжают называть регистрацию по месту жительства по-старому.

То же самое - в футболе. Привыкнуть называть футбольную федерацию "ассоциацией" непросто. Даже чиновники "ассоциации" путаются. И это только начало! Ведь в "ассоциацию" переименовали только национальную футбольную федерацию. На местах же - в областях и районах остались федерации и процесс их переименования только начался.

Казалось, лишние хлопоты - переписывай уставные документы, регистрируй новое название в органах власти, заполняй новые бланки, штампы и печати. Но в действительности все это не совсем так. Каждому бухгалтеру известно любая реорганизация - самый удобный способ избавиться от тех, кто начальство не устраивает, и набрать тех, кто начальству нужен. Именно это происходило несколько лет тому назад, когда все местные футбольные федерации были переоснованы "согласно требованиям законодательства". Тогда многие "обновленные" футбольные федерации возглавили чиновники из "вертикали Порошенко", каким тот футбол был до "Рошен".

Теперь вертикаль другая. Поэтому нужно иметь возможность сменить тех футбольных руководителей, которые уже "неактуальны". Именно это, а не "требования ФИФА" стало причиной превращения украинской футбольной федерации в "ассоциации". В мире есть куча футбольных ассоциаций, называемых по-другому, и это никогда и никому не мешало, так же как и нам в предыдущие 28 лет. Но думать об этом уже поздно - нужно переименовывать и перерегистрировать областные и районные футбольные федерации, которых у нас около 500. И делать это следует как можно быстрее - власть в стране может снова измениться!