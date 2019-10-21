Путин дал команду "дружить" с Украиной

Футбол всегда шел впереди политики. У нас так было, когда осенью 1999-го московская газета перед матчем Россия — Украина как бы в шутку призвала "бить хохлов". А в 2013-м, перед тем как напасть на нас, РФ раскручивала в прессе идею "объединенного чемпионата". Теперь опять — после победы Украины над Португалией московская газета так "обрадовалась" этому, что поместила заголовок на украинском языке, который до сих пор для россиян как будто и не существовал. В ответ один наш футбольный журналист или "почувствовав струю", или получив команду, начал активно брататься с россиянами.

В современной России официальная пресса никогда просто так ничего неожиданного не пишет. Иначе уже назавтра исчезнет, как когда-то в один день газета, которая написала об отношениях Путина с гимнасткой Кабаевой. Итак, Москва дала журналистам команду "дружить" с Украиной. Конечно, не всем, а самым приближенным. Остальные должны сами догадаться. Почему так случилось? Может, санкции допекли ее экономику, может, еще какая-то причина. Но наличие мнимого разворота на "дружбу" очевидна. Что делать нам?

Наверное, каждый из нас в младших классах имел опыт встреч по дороге в школу со старшими на несколько лет подростками, которые, в зависимости от обстоятельств, могли оскорбить, избить, забрать деньги или конфеты. Когда вы подрастали и были способны дать отпор, бывшие обидчики начинали вести себя тихо, будто ничего не было. Иногда даже в друзья набивались. На такое может быть только один ответ: если хотите дружить, то сначала публично извинитесь за прошлое, а потом отдайте все, что когда-то забрали. Тогда подумаем. Ну, и по морде им дать при случае тоже не помешает.

В финальную часть Евро-2020 попали сборные Украины и России. На групповом этапе между собой сыграть не смогут.