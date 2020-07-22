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четверг, 23 июля 2020 00:50

Проблема Суркисов

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10 дней тому назад мой приятель женился. Сегодня празднует день рождения. Все предпосылки, чтобы жить и радоваться. Но нет: впечатление, что в эти дни он мне уделяет больше внимания, чем своей второй половине.

Причина — киевское "Динамо", за которое он рьяно болеет. Все началось в воскресенье. По факту домашний матч с "Колосом" превратился в позор. "Динамо" проиграло сельской по месту прописки команде, а я принял роль козла отпущения: был жестко атакован в личном сообщении, потому что заранее отдал победу киевлянам — а кто бы не отдал?

Дальше — больше. В понедельник после обеда уволили тренера Алексея Михайличенко. Начинаем перебирать кандидатов на его замену. Понимаем, что Виктор Скрипник — привлекательный и не самый худший вариант. Что Сергей Ребров — оптимальный: его приход будет означать, что братья Суркисы способны обеспечить условия требовательному тренеру. Что если бы не война, то вполне мог бы произойти третий приход россиянина Юрия Семина. Что Роман Григорчук со времени ухода из "Черноморца" значительно ухудшил позиции. Что Мирон Маркевич — уже давно не тренер, а символ. Что хватит ума пригласить Луческу. Что всегда можно договориться с Юрием Калитвинцевым или Александром Головко.

Он нервничает. Я понимаю. Потому что надежда на улучшение результатов "Динамо" призрачная из-за владельцев клуба. Они сделали большое дело в 1990-х: спасли клуб, вернули Лобановского, играли в полуфинале Лиги чемпионов. Но сейчас их время прошло, мышление не соответствует требованиям современного футбола. Берлускони — великий был президент моего любимого "Милана", но в последние годы с ним клуб катился в пропасть.

Надежда, что когда-то на день рождения друг получит, наверное, лучший подарок — новых владельцев "Динамо".

Автор: Роман ШАХРАЙ
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