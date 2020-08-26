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четверг, 27 августа 2020 00:50

Проблема Гвардиолы

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- Это полностью прокол Гвардиолы. Выбрать такую экспериментальную тактику в столь важном матче, — говорит Влада Зинченко, жена игрока сборной Украины по футболу Александра Зинченко. Подразумевает четвертьфинальную игру Лиги чемпионов. Английский "Манчестер Сити" под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы проиграл французскому "Лиону". Тренер "Сити" вышел на матч с тремя центральными защитниками. Подобную тактику он применяет редко.

Зинченко пришлось оправдывать жену и объяснять, что она — футбольная журналистка — высказалась в этом случае как болельщица "Манчестер Сити". Украинец в этом сезоне и так играл нечасто. После слов Влады, очевидно, "пропишется" на скамье запасных окончательно. Или, что вероятнее, покинет команду. Гвардиола очень не любит, когда его критикуют. В свое время выжил из "Барселоны" строптивого Златана Ибрагимовича.

Жена подставила Зинченко. Но по сути — она права. Гвардиола в который раз показал себя слишком тренером и не дал результата. Его самолюбие уязвлено. Лигу чемпионов не выигрывает с 2011-го, когда в его "Барселоне" был пиковый Лионель Месси. Пришел в "Баварию", которая выиграла все, что можно в 2013-м, стал ломать ее игру, и не дошел даже до финала Лиги чемпионов. В отдельных матчах игроки мюнхенцев между собой договаривались действовать проще — не по хитроумным схемам тренера.

В "Сити" Гвардиола работает с лета 2016-го. Ему купили новичков на миллиард евро. Дважды выиграл чемпионаты Англии. Но это делали и до него менее звездные Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини. В Лиге чемпионов нельзя. Даже до полуфинала не дошел, в отличие от того же Пеллегрини. И классный игрок Давид Силва, чемпион мира и Европы, останется без главного клубного трофея.

А "Бавария", с которой испанец расстался четыре года тому назад, нашла своего тренера и выиграла все. Как и в 2013-м. Перед тем, как пришел Гвардиола.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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