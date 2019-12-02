Первую гонку на Кубке мира украинцы закончили четвертыми

Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в первой гонке Кубка мира 2019/2020. Состоялся в шведском Эстерсунде. В одиночной смешанной эстафете после первых двух этапов украинцы Артем Тищенко и Анастасия Меркушина лидировали, опережая соперников на 28 сек.

Анастасия Меркушина зашла на стрельбу стоя и допустила три промаха. Впоследствии объяснила - на стрельбище возле первой мишени свирепствовал ветер, а у нее начали трястись ноги. В результате Украина откатилась на шестое место. Артем Тищенко обогнал команды США и Эстонии и финишировал четвертым.

В спринте лучший среди украинцев результат был у Виты Семеренко - 10-е место. Бывшая белоруска Дария Блашко финишировала 42-й. Она имеет те же проблемы, что и большинство наших биатлонисток - хорошо стреляет, но нет скорости.

Еще хуже дела в классической смешанной эстафете. Пока бежали женщины, мы были на четвертом-шестом местах. Когда наступила очередь мужчин, пошли штрафные круги, и результат ухудшился. Финишировали 15-ми.

4-5 декабря пройдут индивидуальные гонки.