Перес проиграл Берлускони битву за имя в истории

- Я - величайший в истории президент футбольного клуба. Вы все меня будете помнить.

Это слова итальянца Сильвио Берлускони. В 1986-м он купил "Милан", который еще несколько лет тому назад играл в первой лиге национального чемпионата, а уже в конце десятилетия дважды подряд выиграл Кубок чемпионов. Успехи на футбольном поле помогли его владельцу выиграть парламентские выборы в 1994-ом и впервые стать премьер-министром страны. Впоследствии "Милан" Берлускони еще трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Но он запомнился не только выигранными трофеями и созданием команды конца 1980-х, которая вошла в историю мирового футбола. Итальянец изменил формат клубного футбола: "продавил" замену Кубка чемпионов на Лигу чемпионов.

В 2000-м президентом испанского "Реала" стал Флорентино Перес. Как и его предшественник, который покупал за одно лето Гуллита и Ван Бастена, он устраивал фурор на трансферном рынке — брал сразу Кака и Криштиану Роналду. "Реал" Переса уже пять раз победил в Лиге чемпионов. В 2016-2018 годах делал это трижды подряд. Сейчас борется за шестой трофей под руководством действующего президента.

Вполне возможно, что по титулам Перес обойдет Берлускони. Но битву за имя в истории испанец итальянцу проиграл. Ибо задуманная им суперлига, которая пришла бы на смену детищу Берлускони, провалилась.

Эта идея непременно всплывет через несколько лет. Но уже вряд ли будет ассоциироваться с фамилией 74-летнего президента "Реала".