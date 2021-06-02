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четверг, 03 июня 2021 00:35

Новый тренер "Шахтера" должен улучшить физическую форму и игровую дисциплину

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Итальянец 42-летний Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера". Подписал контракт с донецким клубом на два сезона. Именно столько команду возглавлял предшественник - португалец Луиш Каштру.

- Опыта работы в серьезных клубах у Де Дзерби больше, чем у Каштру, хотя итальянец на 18 лет моложе, - говорит бывший футболист "Шахтера" Александр Сопко, 63 года. - Перед "Шахтером" он тренировал "Сассуоло" - крепкий середняк в первенстве Италии, претендовал на попадание в еврокубки. Держал команду в тонусе, не имея громких провалов. Роберто моложе, энергичнее и в то же время уже состоявшийся специалист. В нем нет косности во взглядах, которая присуща людям старшего поколения. Де Дзерби - воспитанник итальянской тренерской школы, который сначала наладит игру в обороне. Потому что без крепкой защиты не будет успеха и впереди. Каштру этого не хватало.

Де Дзерби прочат успех. Это настораживает?

- Это от разочарования тренерской работой Луиша Каштру. Особенно в последнее время. Все понимают - хуже того, что они видели, точно не будет.

Что нужно сделать новому тренеру?

- Две самые необходимые вещи, на которые нужно реагировать немедленно - физическая форма игроков и игровая дисциплина. "Шахтер" находился в ужасном функциональном состоянии. Команда не могла добавить по ходу матча, играла в одном темпе и ритме. Из-за этого ухудшилась общая дисциплина - на поле и в команде.

Результаты работы итальянского специалиста можно будет сделать не в июле, когда сборники вернутся после Евро, а в августе-сентябре. Как сыграют предыдущие раунды Лиги чемпионов и станет понятно, будут ли выступать в групповом турнире.

Игровой стиль "Сассуоло" схож с "Шахтером"?

- Только в одном - умении держать мяч. "Шахтер" Луиша Каштру держал его, чтобы дать себе передышку на поле, не бежать за игроком соперника в отборе. В Де Дзерби - другая цель владения. Его команды держат мяч в поисках слабого места соперника. Находя, пытаются поразить. В то же время играют в быстрый пас. Здесь нет передач обратно голкиперу.

Нужны полузащитник с пасом и отбором мяча и подвижный нападающий

- Де Дзерби играет по схеме 4-2-3-1, - говорит футбольный журналист Леон Вургафта, 34 года. - Он требует играть только в короткий пас, даже на выходе из обороны. Любит работать с молодежью. Умный, амбициозный и уверен, даже несколько наглый. При этом честен с собой и командой.

Проблема в том, что он упрям, не умеет и не желает подстраиваться под ситуацию. Поэтому его команды часто ошибаются. Он не тренировал в еврокубках, не был в первой семерке лиги, так как "Сассуоло" занял восьмое место.

Ему нужны специфические игроки - полузащитник с пасом и отбором мяча, форвард с постоянным движением. В "Шахтере" сейчас таких нет. Для успеха в "Шахтере" Де Дзерби должен повзрослеть, а его игроки должны поверить в тренера.

Сергей Тищенко

Автор: Юрий СТРИГУН
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