Не мой футбол

- Алекс, ну а Черенков?

На часах 12-й час ночи, но мой питерский друг знает: могу его дернуть в любой момент с неожиданным вопросом. Хотя вряд ли поинтересуюсь, как пойдет у Конте в "Интере" и сможет ли Гвардиола, наконец, выиграть Лигу чемпионов вне "Барселоны". Потому что Алекс - профессор в советском футболе. Очевидно, это единственное, о чем он сожалеет, потому что ненавидит "совок" и Путина и просит у меня прощения за нападение России на Украину.

Вопрос мой провокационный. Алекс с 1981 года - за киевское "Динамо", а Федор Черенков - ведущий идеолог игры "Спартака" 80-х, главного антагониста команды Лобановского. 25 июля "тихому гению" исполнилось бы 60.

- Понимаешь, - Алекс тщательно подбирает слова, - Черенков мне не нравился. Против него меня сильно настроили московские писаки. Забросали дерьмом Лобановского за то, что он не принимал спартаковца в сборную. Я понимаю, Черенков был топ, как сегодня бы сказали. Но он играл не в мой футбол.

Последнее предложение - это просто пять звезд. Алекс давно, еще до войны, приглашал меня в Питер. Когда выяснил, что я увлекся теннисом из-за Новака Джоковича, включил тяжелую артиллерию: в сентябре его город принимает достаточно представительный турнир. Финансовые возможности организаторов позволяют приглашать звезд мирового масштаба. Возможно, приедет даже Роджер Федерер. Это мировой теннисный бренд номер один. К нему я отношусь так, как Алекс - к спартаковцу Черенкову. И теперь знаю, что ответить, когда легион фанатов швейцарского гения в разговорах со мной будет петь ему очередную оду.

- Он играет не в мой теннис.