"На Зинченко и Малиновского вылили кучу критики"

Сборная Украины по футболу сыграла вничью два сентябрьских матча квалификационного турнира к Кубку мира-2022. На выезде против Казахстана - 2:2, дома с чемпионом мира Францией - 1:1. В этих поединках командой руководил новый тренер - 64-летний Александр Петраков. 18 августа был назначен вместо Андрея Шевченко.

- И при предыдущем штабе, и при нынешнем у команды виден огромный потенциал. Его надо грамотно реализовать, - говорит 63-летний Александр Сопко, бывший игрок донецкого "Шахтера". - Приятно удивила команда, которая почти не отреагировала на ситуацию со сменой тренеров, пресс-конференцией предыдущего наставника и весь тот негатив, который взаимно полился от обоих участников конфликта (Андрей Шевченко, предшественник Петракова, за сутки до игры с Францией обвинил руководителя украинского футбола Андрея Павелко в нежелании продлевать контракт. - ГПУ).

Едва ли не впервые мы прошли спаренные матчи с обратным акцентом. Раньше сильно проводили первую игру, а на вторую не оставалось сил. На этот раз было наоборот.

Кто приятно удивил в этих встречах, а кто разочаровал?

- Не то что удивил - Шапаренко, потому что я от него давно ждал такой игры. Он оправдал мои ожидания. Николай может играть под давлением, на небольшом участке поля. При отсутствии яркого лидера именно в центральной части поля он берет инициативу, творит, имеет высокую культуру паса, а при необходимости действует надежно.

Понравился в матче с Францией Ярмоленко. Андрей не ленился помогать правому защитнику Александру Тымчику, для которого это была первая встреча на таком уровне. Плюс сильно сыграл в атаке. Соперник не знал, чего ждать от Ярмоленко в следующее мгновение.

Теперь к неприятному. Я думал, что у Александра Караваева достаточно опыта и хладнокровия - чтобы не допустить ошибок, которые он допустил в поединке с Казахстаном. Безусловно, для него это сильный удар. Однако я уверен, что правый защитник/полузащитник найдет в себе силы подняться снова.

Чего нам ждать от следующего матча против Финляндии?

- Эта встреча будет тяжелее, чем с Францией. Потому что против чемпионов мира мы действовали вторым номером, а против финнов так не сыграешь. С этим у нас проблемы. Плюс надо восстановить моральное состояние лидеров. Потому что на Зинченко и Малиновского вылили столько критики, что ребятам надо время.

Футбол. Кубок мира-2022. Квалификационный турнир

Следующие матчи

9 октября, суббота

Финляндия - Украина

Казахстан - Босния

12 октября, вторник

Украина - Босния

Казахстан - Финляндия

13 ноября, суббота

Франция - Казахстан

Босния - Финляндия

16 ноября, вторник

Босния - Украина

Финляндия - Франция

Примечание: в финальную часть выходит победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковом раунде, который будет состоять из двух стадий.