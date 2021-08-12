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четверг, 12 августа 2021 00:34

На Олимпиаде украинцы выиграли 19 медалей

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19 медалей завоевала Украина на летней Олимпиаде в японском Токио, которая длилась с 23 июля по 8 августа. В общекомандном зачете заняли 44-е место среди 93 государств, которые получили награды. Это худший показатель за семь Игр, в которых участвовали. Самое высокое, девятое место, имели на соревнованиях в 1996 году. Тогда выиграли 23 награды.

Единственную золотую медаль получил борец греко-римского стиля Жан Беленюк, 30 лет. Близким к высшей награде в весе до 75 кг был боксер 26-летний Александр Хижняк. В решающем бою победил в первых двух раундах соперника из Бразилии Герберта Соузи, но в финальном пропустил удар и упал. Быстро встал, но судья остановил бой.

Серебряных медалей имеем шесть, бронзовых - 12.

"Неприятное место в официальном зачете. Он выстраивается по преимуществу золотых медалей. Несправедливая классификация. Например, перед нами Косово, имеет две награды. Но высшей пробы, - пишет в блоге инвестиционный банкир Сергей Фурса. - Если считать по количеству медалей, то мы на 16-й позиции. У нас больше наград, чем у Польши, Испании, Чехии, Турции, Аргентины. По предыдущим Олимпиадами делали расчет, который показал взаимозависимость количества медалей от двух ключевых показателей страны - валовой внутренний продукт государства и ВВП на душу населения. Фактически речь о том, сколько у вас людей и насколько они богаты. Мы последние в Европе по ВВП на душу населения. И у нас уменьшается количество людей. И то, что на этом фоне мы входим в 20 наибольших спортивных государств мира - крутой результат ".

- Выиграли 19 медалей, но провалили виды спорта, которые когда-то считались "нашими", - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Прежде всего спортивная и художественная гимнастики. Скромно выступили боксеры, где имели одного финалиста.

Уступили мужчины. В легкой атлетике, гребле, теннисе, дзюдо - заправляют женщины. Но и у них не все гладко. Не угадала с пиком формы прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая до Олимпиады показывала лучшие результаты.

Следующая Олимпиада в 2024-ом в Париже будет лучше.

- Должны выиграть больше одной золотой медали, - добавляет Федорчук. - Чиновники и спортсмены недовольны результатами, начался анализ.

Лучше всего на Олимпиаде выступила сборная США. Собрали 103 медали, 39 - золотые.

Лузан и Романчук завоевали по две медали

Украинские спортсмены - призеры Олимпиады-2020/2021

"Золото"

1. Жан Беленюк, 30 лет, греко-римская борьба

"Серебро"

1. Михаил Романчук, 25 лет, плавание

2. Анжелика Терлюга, 29 лет, каратэ

3. Парвиз Насибов, 22 года, греко-римская борьба

4. Людмила Лузан, 24 года / Анастасия Четверикова, 23 года, гребля

5. Александр Хижняк, 26 лет, бокс

6. Елена Старикова, 25 лет, велоспорт

"Бронза"

1. Дария Билодид, 20 лет, дзюдо

2. Елена Костевич, 36 лет/Олег Омельчук, 38 лет, пулевая стрельба

3. Игорь Рейзлин, 37 лет, фехтование

4. Элина Свитолина, 26 лет, теннис

5. Ярослава Магучих, 19 лет, легкая атлетика

6. Станислав Горуна, 32 года, каратэ

7. Ирина Коляденко, 22 года, вольная борьба

8. Алла Черкасова, 32 года, вольная борьба

9. Михаил Романчук, 25 лет, плавание

10. Людмила Лузан, 24 года, гребля

11. Марта Федина, 19 лет / Анастасия Савчук, 25 лет, синхронное плавание

12. Сборная Украины по артистическому плаванию

Автор: Юрий СТРИГУН
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