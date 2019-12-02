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вторник, 03 декабря 2019 06:50

На Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией

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Сборные Нидерландов и Австрии станут соперниками Украины в финальной части Евро-2020 по футболу. Сыграют на групповом этапе. Еще один оппонент определится 31 марта. Это будет одна из команд, которая пробьется на Евро через Лигу Наций. Либо Румыния, либо победитель турнира между Косово, Грузией, Беларусью и Северной Македонией.

Жеребьевка финальной части состоялось 30 ноября в выставочном центре румынского Бухареста. В 19:00 по Киеву ее начали симфонический оркестр и ансамбль воздушных акробатов, которые продемонстрировали несколько номеров. Затем на сцену вышли ведущие — португалец Педро Пинто и румынская тележурналистка Корина Карагай. На огромном экране показали эпизоды прошлого Евро-2016 во Франции. Представили 12 городов-хозяев будущего турнира — он впервые будет "разбросан" по всему континенту.

К жеребьевке перешли через полчаса. Сначала распределили участников из первой корзины. Первым вытащили шарик с надписью "Украина". Наша сборная возглавила группу "С". Других вариантов организаторы не предусматривали. Потому что остальные квартеты возглавляют хозяева Евро, а в группе "В" будет выступать Россия, с которой нас разводят.

После объявления Украины камера выхватила тренера нашей сборной Андрея Шевченко, который что-то оживленно обсуждал с председателем Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

Жеребьевка длилась чуть более 20 мин. К нашей сборной из второй корзины присоединились Нидерланды, что тоже было известно заранее, а также Австрия. Украине удалось избежать худшего. Из третьей корзины нам досталась Португалия — действующий чемпион Европы. Это вызвало довольную улыбку Андрея Шевченко.

Почти сразу определилась и "группа смерти". К Германии в группе "F" из второй корзины присоединили сборную Франции, а из третьей — Португалии. Поэтому в одной группе сойдутся чемпион мира-2018 — Франция, чемпион Европы — Португалия и чемпион мира-2014 — Германия.

Главный тренер немцев Йоахим Лев воспринял результаты жеребьевки серьезно. А француз Дидье Дешам засмеялся. Португалец Фернадо Сантуш - тоже.

— У Украины хорошие шансы выйти из группы, — прокомментировал Андрей Шевченко. — Все будет зависеть от состояния игроков, в котором они подойдут к чемпионату Европы. Главное — избежать травм.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го. Первая игра пройдет в Риме. Финал — в Лондоне.

Календарь матчей сборной Украины в групповом турнире Евро-2020

Первый тур

14 июня, воскресенье

Амстердам, Нидерланды

Нидерланды — Украина

Второй тур

18 июня, четверг

Бухарест, Румыния

Украина — Румыния/Косово/Беларусь/Грузия/Северная Македония

Третий тур

22 июня, понедельник

Бухарест, Румыния

Украина — Австрия

Примечание: в 1/8 финала выходят две лучшие команды группы, а также четыре из шести среди занявших третьи места. Вероятнее всего, мы будем вторыми и сыграем с Италией в 1/8 финала. Матч состоится в Лондоне. Если станем третьими и пройдем, то нас ожидают или Испания, или победитель группы с Францией, Португалией и Германией.

Евро-2020. Финальный турнир

Группа "А": Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа "В": Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа "С": Нидерланды, Украина, Австрия, команда — обладатель одной из четырех путевок через Лигу Наций

Группа "D": Англия, Хорватия, Чехия, команда — обладатель одной из четырех путевок через Лигу Наций

Группа "Е": Испания, Швеция, Польша, команда — обладатель одной из четырех путевок через Лигу Наций

Группа "F": Франция, Германия, Португалия, команда — обладатель одной из четырех путевок через Лигу Наций

Автор: Юрий СТРИГУН
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