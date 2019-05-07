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среда, 08 мая 2019 00:25

Мораесу разрешили играть за сборную Украины

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Контрольно-дисциплинарный комитет европейского футбольного союза (УЕФА) отклонил протест Федераций футбола Португалии и Люксембурга на результаты матчей этих команд против Украины в отборе на Евро-2020. Португальцы сыграли с нами вничью - 0:0, Люксембург проиграл - 1:2.

Соперники требовали засчитать украинцам поражение в этих играх. Причина - участие в них 31-летнего Жуниора Мораеса. В марте уроженец Бразилии получил украинское гражданство и сразу сыграл за нашу команду. По мнению Португалии и Люксембурга - незаконно: Мораесу для "футбольного" гражданства Украины надо было прожить здесь пять лет, а во второй половине 2017-го он на полгода "отлучился" в Китай. Там играл за один из местных клубов, принадлежа киевскому "Динамо".

Временную китайскую командировку УЕФА не расценил как прерывание украинского "стажа" Мораеса. Результаты матчей оставили в силе.

Португальцы согласились с таким решением, Люксембург готовит на него апелляцию.

Автор: Виталий МАРТЫНЮК
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