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вторник, 19 ноября 2019 00:00

Молодежная сборная потеряла шансы на Евро-2021

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Молодежная сборная Украины проиграла Дании в домашнем матче отбора на Евро-2021 по футболу - 2:3. Подопечные тренера 38-летнего Руслана Ротаня фактически потеряли шансы на выход из группы. В четырех матчах "молодежка" одержала только одну победу над Мальтой. Теперь расстояние от лидера группы, датчан, составляет девять очков.

Ротань только начинает свою тренерскую карьеру. Опыта ему не хватает. Специалист не всегда правильно выбирает состав, ошибается в тактике.

Вторая причина - отсутствие сыгранности. Поколение игроков 1999 года рождения с отдельными представителями 2000-го готовились и участвовали в молодежном Кубке мира в Польше. Эти футболисты работали с тренером Александром Петраковым. Ротань получил весь состав только накануне первой игры против финнов. Времени сыграться у команды не было. Отсюда много индивидуальных ошибок.

Многим футболистам не хватает опыта уровня молодежной команды. Проблема в том, что предыдущий тренер молодежной сборной Украины Александр Головко почти не использовал игроков 1998-1999 годов рождения. Ротаню сейчас нужно по-новому формировать и собирать команду, присматриваясь к каждому кандидату отдельно.

Руслан Ротань хочет поставить команде агрессивный атакующий футбол. Построение такой игры очень сложное. Есть целый ряд уязвимых мест: высокая оборона и выход из нее через пас - эта тактика украинцев удобна для соперников. Каждый из них этим воспользовался.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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