"Молодежке" не хватает сыгранности

Молодежная сборная Украины начала отбор к Евро-2021 с двух домашних матчей против Финляндии и Мальты. В первой игре подопечные Руслана Ротаня уступили — 0:2, а затем разбили мальтийцев — 3:0.

В матче против Финляндии нашим не хватило сыгранности в обороне и реализации моментов у ворот соперника.

С Мальтой класс команд оказался совершенно разным. Украинцы полностью доминировали на поле и закономерно легко разобрались с соперником. Гости шансов не имели. Вопрос был только в счете игры.

37-летний Руслан Ротань строит новую сборную, которая должна быть максимально похожа на команду Андрея Шевченко. Футболисты сборной 20-летних, которая в июне выиграла Кубок мира, только сейчас присоединились к составу молодежной сборной. На двух предыдущих сборах они отсутствовали, потому что готовились отдельно. Чемпионы мира играли больше от обороны, в три центральных защитника. Поэтому футболисты должны понять новые требования тренера и структуру игры команды. Сразу это сделать будет сложно.

Кроме того, травмы пока не позволяют тренерскому штабу молодежной сборной приглашать всех сильнейших. Обе игры пропустит потенциальный лидер обороны Денис Попов. Нападающий Назарий Русин не играл против Финляндии из-за травмы.

Ротань должен определиться с костяком команды. В середине поля нужно найти лучшее сочетание игроков. Сами футболисты должны понять принципы игры и что от них требует тренерский штаб.

Следующий матч молодежная сборная проведет 10 октября, четверг. Будут играть на выезде против Румынии.