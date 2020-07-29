Мирчу Луческу назначили главным тренером киевского "Динамо"

Руководство столичного "Динамо" уволило главного тренера 57-летнего Алексея Михайличенко. 23 июля президент клуба Игорь Суркис представил 75-летнего Мирчу Луческу, с которым подписал соглашение на два года. Его могут продлить еще на год.

Бывший защитник "Шахтера" Александр Сопко, 60 лет, анализирует смену на тренерском мостике.

— Мирча Луческу видится мне супертяжеловесом, топ-тренером. Михайличенко с натяжкой можно причислить к среднему весу.

Работу тренеров суммируют по трем показателям: результат, игра команды и работа после завершения работы. Михайличенко дал результат в свой последний сезон — Кубок и второе место остались у "Динамо". Хоть и сделал это с огромными потугами, почти с надрывом. Может так случиться, что Луческу не даст результата в "Динамо". Может не быть Кубка, Суперкубка и остаться без второго места. Потому что для этого нужно время, а Суркисы не дадут румынскому специалисту того, что ему дал Ахметов.

Зато Луческу может поставить игру. Она станет организованнее, вариативнее. Однако и "Шахтер" не будет стоять на месте. Поэтому при Луческу может появиться игра, но не будет результата. И тут вопрос к Игорю Суркису: что ему важнее?

Когда в 2016-ом Луческу уходил из "Шахтера", команда имела длинную скамью запасных, хорошо поставленную игру и здоровую конкуренцию за место в основе.

Что оставил Михайличенко? Ощущение, что "динамовцы" крайне закомплексованы, имеют заниженную самооценку, не верят в собственные силы. Футбол для них — тяжелая и неблагодарная работа.

Поэтому Луческу преобладает над оппонентом по всем направлениям.

Что может помешать Мирче? Прежде всего - отсутствие доверия президента клуба. В 2008-м, когда Луческу был на грани увольнения, только доверие Ахметова позволило команде наладить игру и получить весной 2009-го Кубок УЕФА.

Когда Мирча в 2004 году пришел в "Шахтер", команда не имела харизматичных личностей, которые формировали общественное мнение.

У "Динамо" есть несколько таких, и они уже начали кампанию против Луческу. На Суркиса будут оказывать давление несколько групп влияния. Выдержит ли это давление 75-летний тренер? Ко всему он - очень эмоциональный. Ему необходимо спокойствие, время, средства для работы. Пусть не элитные легионеры, а выпускники собственной школы.

Луческу имеет богатый опыт. Что при определенных обстоятельствах может превратиться в стереотипы. Молодые тренеры способны меняться, признавать ошибки. А Мирче может не хватить мотивации для перемен.

Последние события — заявление Луческу об отказе тренировать киевлян и ответ Суркиса, что тот остается главным тренером — свидетельствуют о небывалом напряжении в "Динамо". Кажется, Мирча понял: что бы он ни сделал, никогда не станет величиной в киевском "Динамо". Ведь там весь пьедестал занят Валерием Лобановским. Зато собственная звезда на аллее славы в Донецке может потускнеть.