Месси должен уступить свою роль в Барселоне

"Барселона" опозорилась, проиграла "Баварии" - 2:8. Одной причины поражения нет. Каталонский клуб не в лучшем состоянии. Проблемы "Барселоны" были заметны в игре против "Наполи" в предыдущем раунде турнира. Кроме того, "Бавария" сейчас очень сильна.

Обычно такие поражения в хороших клубах приводят к изменениям в организации команды. В "Барселоне" есть достаточно финансов и качественные игроки, но ими не умеют распоряжаться, правильно использовать. Теперь нужно что-то менять. В сегодняшнем формате команда себя исчерпала.

Трудно сказать, нужен ли сейчас уход Лионеля Месси. Но, когда один человек занимает большое место в системе клуба, это приводит к зависимости. Команда становится предсказуемой. Соперник понимает, откуда идет главная опасность, и пытается ее нейтрализовать. Нет ни одного игрока, которого можно закрыть. Здесь важно, насколько Месси готов уступить свою роль в команде. Даже феноменальный игрок не должен быть выше воспитанного, опытного и умного тренера (команду должен возглавить 57-летний Рональд Куман, который работает со сборной Нидерландов, нашего соперника на Евро-2021. - ГПУ).

Итог матча "Манчестер Сити" - "Лион" - сенсация. Тренер английской команды Хосеп Гвардиола немного перемудрил. Заставил подопечных играть не в привычную игру, в три защитника. Это его ошибка. Зачем из всех возможных моделей игры использовать самую недоработанную? Если есть проблемы по ходу игры, стоит тогда вносить коррективы.

"Сити" всегда успешно играл 1-4-3-3. Зачем меняться? "Лион" - команда не того уровня, чтобы под нее подстраивать схему с тремя защитниками. Тренер французов Руди Гарсия все равно играл бы вторым номером. Я не увидел в "Лионе" ничего особенного, кроме быстрого перехода из обороны в атаку.

После матча против Парижа было жалко "Аталанту". Не хватало опыта матчей такого уровня. Если ты перестаешь давить, начинают давить на тебя. Если индивидуальное преимущество Неймара заметно невооруженным глазом, команде становится трудно. А когда на поле появляется еще Килиан Мбаппе, приходится догонять двух. "Аталанта" не была к этому готова. Не сказал бы, что Париж заслужил эту победу. Индивидуальное мастерство все решило.

Не думаю, что отсутствие больных коронавирусом Корреа и Врсалько повлияло на игроков "Атлетико" в матче против "Лейпцига". Люди Диего Симеоне хорошо умеют разрушать игру соперника. Но сами в конструктивном плане не так сильны. Я не видел у тренера "Атлетико" каких-то гениальных задумок впереди. "Лейпцигу" не хватает опыта. В середине второго тайма команда "выпала" на 15 минут. "Атлетико" не знала, что делать. Возможно, нужен конструктор атак, который будет руководить наступательными действиями команды.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

"Пари Сен-Жермен", Париж, Франция - "Аталанта", Бергамо, Италия - 2:1

"Лейпциг", Германия - "Атлетико" Мадрид, Испания - 2:1

"Барселона", Испания - "Бавария", Мюнхен, Германия - 2:8

"Манчестер Сити" - "Лион", Франция - 1:3

1/2 финала

"Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" - 0:3

"Бавария" - "Лион" - матч закончился вчера вечером

Финал

23 августа, воскресенье, 22:00, Лиссабон, Португалия

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua