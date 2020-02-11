Матвиенко было бы трудно показать себя в Англии

Я не удивлен, что "Арсенал" и "Манчестер Сити" проявили интерес к защитнику сборной Украины и "Шахтера" Николаю Матвиенко. Английские клубы могут подписывать только игроков с соответствующейим количеством матчей за свою национальную сборную - тогда получают местную футбольную визу.

В подтверждение своих слов приведу одну историю. В свое время тренер "Арсенала" Арсен Венгер интересовался Александром Зинченко, который тогда играл за юношескую команду "Шахтера". Но нужного количества матчей за сборную у него не было. Это сделало невозможным переход игрока.

Каждый футболист подходит для отдельной лиги. Украинцы тяжело себя находят именно в Англии. Исключение - Александр Зинченко. Он попал в клуб с сильным подбором игроков, классом команды и неанглийским стилем игры. Думаю, что Матвиенко было бы трудно в тамошней премьер-лиге. Он по стилю не совсем подходит для этого чемпионата: хорошо работает с мячом, но не всегда выигрывает силовую борьбу.

"Арсенал" предлагал "Шахтеру" 30 млн евро - 750 млн грн. Не вижу, кто бы из украинцев столько стоил вообще. Конечно, когда клуб не хочет отпускать игрока, то выставляет очень высокую цену, чтобы тот не перешел в другую команду.

Не исключаю: вся эта история связана с тем, что у игрока осталось полтора года контракта с "Шахтером". Теперь его личные условия в донецком клубе могут улучшиться. Игрок подпишет новый долгосрочный контракт с увеличенной зарплатой.

Матвиенко еще может прогрессировать в "Шахтере". Футболисты обычно растут до 27 лет. А игроки защиты раскрываются ближе к 30. Главное, чтобы травмы обходили стороной. Николай Матвиенко - нестандартный защитник. Ему больше подходит схема с тремя центральными защитниками. Джорджо Кьеллини в свое время раскрылся на этой позиции в "Ювентусе" и сборной Италии. Потому что для успешной игры в центре Матвиенко не хватает умения вести силовую борьбу, а на фланге - скорости.