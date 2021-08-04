Маркевич заменит Шевченко в национальной сборной

1 августа закончился контракт у 44-летнего Андрея Шевченко, главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Продлевать договор не стали. Поэтому сборная нуждается в новом тренере, которого должны назначить в начале следующей недели. Ближайший матч сборная Украины сыграет 1 сентября в Казахстане.

Главный кандидат на должность Мирон Маркевич - председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола. В 2010-м он полгода работал с национальной командой. Ушел из-за конфликта с тогдашним главой украинского футбола Григорием Суркисом.

Маркевич никогда не скрывал желания вернуться в национальную команду. Он не попросит большую зарплату, как Шевченко и его штаб, состоящий из иностранных специалистов. Будет работать без давления: в отборе на Кубок мира в Украины мало шансов на итоговый успех из-за домашних мартовских ничьих команды против Франции и Казахстана. В неудаче 70-летнего Маркевича никто не упрекнет. Если не получится - передаст дела Сергею Реброву, который сейчас связан летним контрактом с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов.

У Шевченко, очевидно, сейчас нет вариантов продолжения тренерской карьеры. Но спешить ему некуда. Первые полгода он работал интенсивно: команда играла отбор на Кубок мира и финальную часть Евро. Во время последней дошла до четвертьфинала. Результат в пользу Андрея Николаевича. Поэтому со сборной он попрощался вовремя - больше из команды выдавить не мог. Неоднократно говорил о мечте возглавить итальянский "Милан". У клуба сейчас тренер Стефано Пиола, будет играть с ним в Лиге чемпионов. Но вероятность неудачи специалиста в новом сезоне - высокая. Его могут уволить до конца года, назначив на должность бывшего тренера сборной Украины.

2 миллиона гривен в месяц получал Андрей Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Из-заа финансовых трудностей новый контракт ему предлагали на худших условиях. Отказался.